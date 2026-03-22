Presidenta del gobierno de Islas Baleares valora modelo del INFOTEP

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La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Margalida (Marga) Prohens, afirmó que la formación es la clave del éxito turístico, al tiempo que valoró el modelo de capacitación que se impulsa en la Escuela de Hotelería y Formación Técnico Profesional Villa Suiza del INFOTEP en Sabana de la Mar.

“La clave del éxito en el turismo está en la formación y la excelencia de quienes hacen posible esta industria”, expresó al tiempo que destacó que la experiencia desarrollada por el INFOTEP fortalece el talento humano el cual contribuye a elevar la calidad del servicio en el sector.

Prohens conoció la estructura formativa y operativa de la escuela, donde se ejecutan programas orientados a la capacitación especializada en hotelería y turismo donde realizó un recorrido junto a la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, exdirector general de la institución, la presidenta del Grupo Inverotel, Encarna Piñero García, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari y viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional, Carlos Peguero.

Valoró como altamente positiva la alianza con la República Dominicana, al considerar que la experiencia en Villa Suiza evidencia resultados concretos del convenio suscrito en FITUR 2026, enfocado en la formación especializada, la transferencia de conocimientos y el desarrollo del talento humano.

De su lado, la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, destacó que la visita representa un paso firme en la consolidación de los compromisos asumidos, especialmente en la formación de facilitadores, la modernización curricular y el intercambio de buenas prácticas.

“Esta alianza impulsa la capacitación de nuestros docentes, promueve experiencias formativas innovadoras y fortalece la gestión de nuestras escuelas de hostelería, alineándolas con estándares internacionales”, expresó.

Morla Pineda informó que seis facilitadores dominicanos ya participan en procesos de formación en la Escuela de Hotelería de las Islas Baleares bajo la modalidad de co-docencia, lo que constituye un avance concreto en la transferencia de conocimientos.

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, valoró el convenio como altamente positivo y recordó que su firma se concretó durante su gestión al frente del INFOTEP, como parte de una visión estratégica orientada a fortalecer la formación técnico profesional en turismo.

Señaló que el acuerdo promueve la capacitación especializada y la articulación entre la formación y las demandas del sector, en beneficio de la competitividad del país.

Respaldo del sector



Infotep

La presidenta del Grupo Inverotel, Encarna Piñero García, resaltó el valor de esta iniciativa como una forma de fortalecer una colaboración histórica y destacó el papel del INFOTEP en la calidad del servicio turístico.

En tanto, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari, subrayó la articulación público-privada que permitió concretar en tiempo récord un proyecto de formación de alto nivel.

Asimismo, el viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional, Carlos Peguero, afirmó que el acuerdo fortalece las capacidades formativas del país al apostar por una mayor cualificación del talento humano.

Impacto en la formación



La Escuela de Hotelería y Formación Técnico Profesional Villa Suiza del INFOTEP en Sabana de la Mar, fue inaugurada en febrero de 2025, se consolida como un centro clave para la capacitación turística en la región Este, desde la apertura se han realizado 21 acciones formativas, con más de 300 participantes en áreas como gastronomía, hotelería, idiomas, servicio al cliente y servicios técnicos.

La iniciativa contribuye a impulsar un turismo más sostenible, inclusivo y orientado a la calidad del servicio, fortaleciendo el talento humano que demanda la industria.

Participación y contexto



La actividad contó con la presencia de autoridades del sector educativo, turístico y de cooperación internacional, así como representantes del INFOTEP y de la delegación oficial de las Islas Baleares.

El encuentro se enmarca en el convenio firmado en FITUR 2026 entre el INFOTEP, el Gobierno de las Islas Baleares, Inverotel y Asonahores, orientado a desarrollar programas conjuntos de formación, movilidad académica, co-docencia y actualización curricular.