Inicia construcción de boulevard turístico que conectará La Otra Banda con Punta Cana

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Otra Banda, La Altagracia.– El Distrito Municipal La Otra Banda marcó un hito histórico con el inicio formal de la construcción del Boulevard Turístico La Otra Banda–Punta Cana, una obra estratégica que fortalecerá el desarrollo turístico, económico y vial de la región Este del país.

Este proyecto surge como parte de una visión impulsada desde el inicio de la actual gestión municipal, con el objetivo de posicionar a La Otra Banda como un punto clave dentro del circuito turístico de la provincia La Altagracia.

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con el sector empresarial, especialmente con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de La Otra Banda Punta Cana (ADITOP), cuyos miembros han sido fundamentales en su concepción y financiamiento.

Durante la etapa inicial, se llevaron a cabo múltiples encuentros y consensos con propietarios de terrenos, quienes comprendieron la relevancia del proyecto y respaldaron su ejecución, permitiendo así convertir una vía originalmente privada en un eje vial de carácter público.

El 13 de mayo de 2024, mediante resolución del Concejo de Vocales del Distrito Municipal La Otra Banda, se declaró oficialmente el tramo como camino público, designándolo como Boulevard Turístico La Otra Banda, en un paso clave para consolidar la identidad y proyección turística de la zona.

“Hoy no solo iniciamos la construcción de una carretera, hoy cimentamos el futuro de nuestra gente. La Otra Banda merece una entrada digna que refleje su crecimiento, su trabajo y su importancia como enlace estratégico en la provincia”, destaca la gestión municipal.

La obra contempla una moderna infraestructura vial de cuatro carriles (dos de ida y dos de vuelta), con 24 metros de ancho y una extensión de 2.5 kilómetros, diseñada para impactar positivamente la movilidad y conectar de manera eficiente los polos turísticos de Verón y La Otra Banda.

Este boulevard representa una respuesta a una necesidad histórica de la comunidad, al tiempo que fortalece el sistema vial provincial y aporta directamente al desarrollo del turismo en la República Dominicana.

Reconocimientos y agradecimientos

Las autoridades municipales destacaron el respaldo de importantes actores que han contribuido a hacer realidad esta iniciativa:

Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, por su apoyo constante al desarrollo de la zona.

Rafael Barón Duluc (Cholitín), senador de la provincia, por su compromiso de respaldar la iniciativa desde el Congreso Nacional.

Dr. Pedro Richardson, director ejecutivo de FEDODIM, por su apoyo permanente al fortalecimiento municipal.

Empresarios de ALETA, por sumarse al impulso y ejecución del proyecto.

Miembros de ADITOP, por su rol como pilares fundamentales y principales financiadores de esta obra transformadora.

Con el inicio de este boulevard, La Otra Banda reafirma su compromiso con el progreso, la planificación urbana y el desarrollo sostenible.