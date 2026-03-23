Avión de Air Canada choca en LaGuardia: qué ocurrió y qué se sabe de las víctimas

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Dos personas murieron y otras sufrieron heridas graves cuando un vuelo regional de Air Canada chocó el domingo por la noche con un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York mientras aterrizaba, dijeron las autoridades.

Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, mientras que alrededor de 40 pasajeros y tripulantes fueron llevados a hospitales de la zona, algunos con lesiones graves. La mayoría había sido dada de alta tras ser atendida, dijeron las autoridades el lunes.

Dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos también sufrieron lesiones que no se creía que pusieran en peligro sus vidas, dijo Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto.

El piloto y el copiloto tenían su base en Canadá, dijo García durante una conferencia de prensa.

El aeropuerto permanecerá cerrado hasta al menos las 2 de la tarde del lunes para facilitar la investigación, que está siendo dirigida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El camión de bomberos estaba cruzando la pista para responder a un incidente distinto a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había reportado “un problema con olor”, dijo García, quien remitió preguntas adicionales sobre la secuencia de eventos que condujeron al choque a la NTSB.

Bomberos hacen fila delante del Aeropuerto de LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, en Nueva York, después de que un avión de Air Canada Jet chocara con un vehículo de la Autoridad Portuaria en la pista. (AP Foto/Ryan Murphy)AP

Había 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo del avión, un vuelo de Jazz Aviation que operaba en nombre de Air Canada, según un comunicado de la aerolínea. El vuelo había salido del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau, el principal aeropuerto que sirve a Montreal.

Fotos y videos de la escena mostraron graves daños en la parte delantera de la aeronave, con cables y escombros colgando de una cabina destrozada. Cerca, un vehículo de emergencia dañado yacía de lado.

Se habían llevado escaleras para evacuar a los pasajeros de las aeronaves por las salidas de emergencia del avión, un Bombardier CRJ. El impacto dejó al avión inclinado hacia arriba sobre el morro aplastado.

En los momentos previos al accidente, se pudo escuchar a un controlador de tráfico aéreo en una transmisión de radio dando autorización a un vehículo para cruzar parte de la pista, y luego tratando de detenerlo.

“Deténgase, Camión 1. Deténgase”, dice la transmisión. Luego se puede escuchar al controlador desviando frenéticamente a una aeronave entrante para que no aterrice.

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)AP

Los controladores de tráfico aéreo no se ven afectados por el cierre parcial del gobierno que ha causado largas demoras en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos en los últimos días. Se han visto afectados por cierres anteriores.

Mientras los pasajeros iban saliendo en la oscuridad a primera hora del lunes, algunos describieron haber llegado a LaGuardia horas antes de su vuelo, con la esperanza de evitar las filas.

Arturo Davidson dijo que su vuelo con destino a Miami estaba en la pista el domingo por la noche cuando otros pasajeros vieron la colisión o sus consecuencias, y las reacciones se propagaron por la cabina.

Pronto se les dijo a los pasajeros que había habido un accidente. Unos 20 minutos después se les informó de que el aeropuerto estaba cerrando y que debían regresar a la terminal, dijo más tarde el lunes, mirando un tablero de salidas lleno de cancelaciones.

“No creo que nos vayamos a las dos”, susspiró, refiriéndose a la hora del lunes por la tarde que las autoridades dieron como la más temprana para reabrir LaGuardia.

LaGuardia fue el 19no aeropuerto más concurrido en 2024 de entre más de 500 aeropuertos de Estados Unidos, con más de 16,7 millones de pasajeros embarcando allí, según una base de datos de la FAA de 2025.

El aeropuerto, que se abrió al tráfico comercial en 1939, abarca 275 hectáreas (680 acres) y limita con las bahías de Flushing y Bowery en Queens. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey lo describe como “una de las principales puertas de entrada nacionales para viajes de negocios y de ocio” en su Informe de Tráfico Aeroportuario de 2024.