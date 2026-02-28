Presidente Abinader destaca entrega de obras en todo el territorio nacional

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

Durante su discurso de Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader reconoció ayer que el sistema eléctrico ha sido un reto para todos los gobiernos, incluyendo el actual y que las fallas eléctricas ocurridas en el sistema son inaceptables.

Aseguró que es una situación que le preocupa y ocupa, razón por la cual están haciendo inversiones importantes en el sistema de transmisión tanto en su extensión como en su seguridad. “Hemos contratado compañías internacionales especializadas que nos están asesorando para aumentar la seguridad y estabilidad de un sistema cada vez más diverso y complejo”, puntualizó.

Expresó este año 2025 entró en operación la línea de transmisión 345 kV Montecristi–Santiago, infraestructura estratégica que integra la generación de Manzanillo al sistema nacional y fortalece la región Norte. Asimismo, dijo que se modernizó la línea Cruce Ocoa–Ocoa y la conexión definitiva de Pedernales al sistema eléctrico nacional, reduciendo vulnerabilidades históricas y habilitando nuevas inversiones en la zona fronteriza. En materia de generación explicó que en 2025 se incorporaron 1,138 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado mediante 16 proyectos estratégicos, con una inversión privada superior a USD1,500 millones. El 58 % de esa nueva capacidad, 697 megavatios, provino de energías renovables, principalmente solar y eólica, mientras que 438 megavatios correspondieron a generación térmica eficiente, en gran medida a gas natural. El mandatario detalló que la capacidad instalada pasó de 4,921 megavatios en 2020 a 7,120 megavatios en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 45 %. La capacidad solar y eólica se cuadruplicó, superando los 2,000 megavatios y elevando su participación del 11 % al 29 % del total instalado.

Anunció que a finales de marzo entrará en funcionamiento la planta Energía 2000 con 290 MW en ciclo simple, que alcanzará 414 MW en ciclo combinado para el verano. Además, informó que San Felipe I aportará 460 MW en mayo de 2027, Manzanillo I, 426 MW en diciembre de 2027, y Manzanillo II iniciará operaciones en el verano de 2028.

Obras de infraestructura

En su intervención que inició a las 10:30 de la mañana y concluyó a las 1:12 de la tarde, el mandatario citó en materia de infraestructura una serie de obras diseminadas en todo el territorio nacional. “Durante estos año, la República Dominicana ha realizado la mayor descentralización en obras públicas de su historia reciente, no concentrada en unos pocos puntos, sino extendida a todo el territorio nacional, desde las grandes ciudades hasta las comunidades más alejadas. Solo en 2025, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó RD$47,290 millones de pesos. Este es el nivel de inversión más alto de los últimos doce años, y se concluyeron 69 obras con una inversión superior a RD$33,732 millones”, precisó. En ese contexto, citó proyectos entregados en Pedernales, señalando que hoy día tiene disponible acueducto, aeropuerto, carreteras, muelle turístico, hoteles y más.

En el caso de Azua, hoy tiene 112 obras, entre ellas, la avenida de circunvalación, el centro universitario de la UASD, el Hospital Traumatológico, nuevos acueductos y reservorios para irrigación agrícola. En Barahona, se realizaron 73 obras, como la Presa de Montegrande, la carretera de Barahona-Enriquillo y muchas más construidas y en proceso. En Bahoruco, dijo que se han construido 43 nuevas obras.

La mayor cantidad de ejecuciones, de acuerdo a lo señalado por el mandatario se encuentran en la provincia Santo Domingo con 385 obras, Santiago con 221 obras, San Cristóbal con 118 obras y el Distrito Nacional con 100 obras, entre ellas, el Proyecto Nuevo Domingo Savio, la remodelación del Estadio Olímpico Félix Sánchez, el hospital Padre Billini y muy pronto el Túnel Expreso Plaza de la Bandera, entre otras.

hub turístico del Caribe.

En materia de turismo, el presidente Luis Abinader afirmó que en 2025, el país recibió más de 11.7 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento interanual de 4.3%, equivalente a casi 500 mil visitantes adicionales respecto a 2024 y más de 4 millones respecto a 2019. “Ya somos el segundo mayor destino de América Latina, solo superados por México”, precisó el mandatario durante su rendición de cuentas.

Valoró la llegada de cruceristas que alcanzó casi los 3 millones de pasajeros, un crecimiento de 6% respecto a 2024.

“Somos hoy un hub turístico del Caribe. Ya estamos recibiendo más de un visitante por cada habitante en nuestro territorio. Ahí solo llegan los grandes destinos turísticos”, apuntó el mandatario. A través del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR) se entregaron infraestructuras que impactaron de manera positiva 91 comunidades, agregó Abinader.

Reducción de pobreza

Esta combinación responsable de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica, creación de empleo, aumentos de salarios y del poder adquisitivo, así como la protección social focalizada “nos ha permitido avanzar con determinación en uno de los objetivos irrenunciables de este Gobierno: reducir la pobreza a los niveles más bajos de nuestra historia”. Entre 2024 y 2025, la pobreza general se redujo de 19% a 17.3%, lo que representa una disminución de 1.7 puntos porcentuales.

Proyectos en la Frontera

Sobre la frontera, Abinader dijo que iniciará el proyecto logístico más importante jamás concebido para la zona fronteriza: una red de puertos secos bajo el régimen de zona franca y de centros logísticos. “Esta iniciativa movilizará más de 300 millones de dólares en inversión totalmente privada. Es una decisión para fortalecer la soberanía con desarrollo y competitividad”, puntualizó. Esta es la sexta Rendición de Cuentas del jefe de Estado, luego de su reelección en el 2024, en virtud del artículo 114 de la Constitución.