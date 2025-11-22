Presidente Abinader regresa de EU

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader regresó anoche a las 8:45 p.m de San José, California, Estados Unidos, donde participó en la Reunión Anual de Semiconductores, junto a una comitiva integrada por empresarios y funcionarios de su Gobierno.

Está previsto que hoy se integre a sus labores con una reunión con congresistas estadounidenses en la mañana en el Palacio Nacional y que luego viaje a Higüey, provincia La Altagracia, donde al mediodía participará en una actividad. Mañana domingo participará en la presentación de Navidad 360.