Luis Abinader refuerza lazos con Emiratos Árabes en audiencia con Príncipe Heredero

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.— El presidente Luis Abinader sostuvo una audiencia con el Príncipe Heredero de Abu Dhabi, su alteza real Khaled bin Mohamed bin Zayed, con lo que completó una exitosa jornada por los Emiratos Árabes Unidos.

La reunión se desarrolló en un ambiente ameno y duró aproximadamente 25 minutos, a nivel de alto liderazgo.

Acompañaron a su alteza real H.E. Saif Ghobash, secretario general del Abu Dhabi Executive Council; Mohamed Al Mubarak, chairman of the Crown Prince’s Office at the Crown Prince’s Court; Mohamed Al Shorafa, chairman of the Department of Culture and Tourism; el chairman del Department of Municipalities and Transport de Abu Dhabi; y H.E. Noura Al Kaabi, ministra de Relaciones Internacionales de los Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, acompañaron al presidente Abinader los ministros de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de la Administración Pública, Sigmund Freund; el empresario y hermano del presidente Abinader, José Rafael Abinader Corona, el viceministro de la Presidencia, Luis Madera; el embajador Renso Herrera; los asistentes Eilyn Beltrán, jefe de Gabinete; Noelia Sheppard, directora de Despacho y el director de Prensa del Presidente, Alberto Caminero.

Impulso a la cooperación y la inversión

El jefe del Estado dominicano logró, durante el World Governments Summit, distintos acuerdos de cooperación e inversiones que dinamizarán la economía e impactarán positivamente en el capital humano de la juventud dominicana.

También sostuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Ecuador y Paraguay, con quienes acordó ampliar las relaciones comerciales en turismo y en el sector agropecuario, así como fortalecer a la República Dominicana como hub logístico de la región.

Asimismo se reunió con inversionistas de DP World interesados en expandir su presencia en el país.

Con estas gestiones, el mandatario demuestra que no existen distancias cuando se trata de procurar bienestar para su gente, confirmando con hechos su compromiso con el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida en la República Dominicana.

Luego de su participación en el World Governments Summit, el presidente Abinader tiene previsto regresar al país este viernes 6 de febrero.