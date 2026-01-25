Presidente electo de Chile destaca avances de RD en turismo, infraestructura y política migratoria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, valoró este sábado el desarrollo, el crecimiento económico y los niveles de seguridad que exhibe la República Dominicana, al iniciar una visita oficial al país con agenda en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Kast llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó, quienes dieron la bienvenida a la delegación y participan en la coordinación de la agenda del mandatario electo durante su estadía.

Durante su visita, el presidente electo recordó que ha estado en la República Dominicana en varias ocasiones y destacó que el progreso del país continúa llamando su atención, al señalar los avances sostenidos en materia de desarrollo, crecimiento y seguridad en distintos ámbitos.

“Conocí la República Dominicana hace 35 años y no deja de sorprendernos su desarrollo, crecimiento y niveles de seguridad en todas las áreas”, expresó.

Indicó que para Chile resulta clave observar experiencias exitosas en áreas estratégicas, especialmente en sectores como el turismo y la infraestructura, con el propósito de conocer de primera mano los factores que han impulsado el desarrollo nacional y evaluar aprendizajes que puedan ser aplicables a la realidad chilena.

Asimismo, resaltó los intercambios sostenidos previamente con autoridades dominicanas en escenarios internacionales, los cuales facilitaron la organización de este acercamiento institucional para conocer el modelo dominicano de crecimiento y gestión pública.

En materia migratoria, destacó que la República Dominicana ha desarrollado una política relevante y ejemplar, acorde con la compleja realidad que comparten dos naciones en un mismo territorio insular, caracterizado por marcadas diferencias sociales, económicas y estructurales.

A su llegada a Santiago, el presidente electo fue recibido además por una delegación de diputados y funcionarios. La visita se enmarca en una gira por Centroamérica y el Caribe que incluye encuentros y actividades vinculadas a la cooperación regional, la seguridad y la migración.