Presidente entrega 1,025 títulos y un techado en Santiago

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader entregó ayer 1,025 certificados de títulos de propiedad a familias de Hato del Yaque, en Santiago; también inauguró una cancha techada en el Centro Educativo Blanca Mascaró en Licey al Medio.

Esa entrega corresponde a la segunda etapa en Hato del Yaque y beneficia a residentes de los sectores El Tamarindo, Mateo Pelón y Villa Progreso, en la provincia Santiago.

“Ustedes entraron por estas puertas y van a salir con la seguridad de su título”, dijo el mandatario tras recordar que el Gobierno está entregando la propiedad a quienes realmente la han habitado.

Refirió que a nivel nacional han entregado 167,000 títulos de propiedad y anunció que en las próximas semanas continuarán con nuevas jornadas, incluyendo la entrega de miles de certificados en sectores del Distrito Nacional como Domingo Savio.

En Santiago han entregado 7,600 títulos y proyectan entregar 5,800.

Duarte Méndez, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, resaltó el alcance de ese programa y de los proyectos en ejecución.

Indicó que trabajan 3,128 certificados de títulos más en Villa Liberación de la Otra Banda, Sabana Grande de Batey, Villa Fátima y 2,700 unidades funcionales en la Villa Olímpica, para un total de 5,828 títulos que entregarán este año.

Previamente el presidente Abinader inauguró una cancha techada en el Centro Educativo Blanca Mascaró, construida con una inversión de RD$29 millones 888 mil 665.80.

La techado tiene estructura metálica, soportada en pedestales de hormigón armado, iluminación Led, techo de aluzinc, piso sintético, canastos de baloncesto móviles y gradas de blocks. Incluye baños, cuarto de bomba, sistema séptico, cisterna con capacidad de 4,000 galones, abastecimiento de agua potable, pozo y bomba sumergible, cierre perimetral con verja de block, malla ciclónica y áreas verdes.