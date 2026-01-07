Presidente Luis Abinader juramenta ministro de Justicia y consultor jurídico

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

En un acto efectuado en el salón de Embajadores del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader juramentó ayer a Antoliano Peralta como ministro de Justicia y a Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Al tomar la palabra, los funcionarios coincidieron en manifestar compromiso de trabajar con ética, transparencia y eficacia.

Esta es la primera actividad oficial encabezada por el mandatario, luego de las festividades navideñas.

Subero Isa, quien sustituye en el cargo a Peralta, expresó que, dentro de los límites legales y de las atribuciones que le confiere la ley y los reglamentos, trabajará de manera conjunta con las autoridades correspondientes, para que los funcionarios del Poder Ejecutivo actúen conforme a los principios de la ética y la honestidad.

Asimismo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) afirmó que promoverá la prevención del delito en todas sus manifestaciones.

“Siempre se ha dicho que la ciudad más limpia es aquella que no se ensucia; el país donde menos delincuencia hay no es donde se sanciona, sino, donde no se cometen delitos. La idea es tratar dentro de nuestras atribuciones, promover la prevención del delito en todas sus manifestaciones”, precisó.

En tanto, el nuevo ministro de Justicia hizo referencia a las responsabilidades de ese estamento, cuya operatividad iniciaría en un plazo de 12 meses, según lo estipulado en el artículo 66, de la Ley 80-25, la cual fue promulgada el 7 de agosto del año pasado.

De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el sistema penitenciario que hasta la existencia de esta ley había estado de manera irregular, bajo la regencia del Ministerio Público, p asa a ser coordinado por el Ministerio de Justicia, así como el sistema de derechos humanos y los compromisos que en tal sentido tiene República Dominicana a nivel local e internacional.

Adicionalmente, el Ministerio de Justicia coordinará la Oficina de Defensa de la Administración Pública. “El Estado ha sido históricamente desangrado con una serie de demandadas, en algunas ocasiones inicuas, donde los demandantes obtienen ganancia de causa porque el Estado no tiene una defensoría organizada”, precisó Peralta, tras indicar que tal situación cambiará.