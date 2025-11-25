Presidente PRM dice es indignante casos políticos traficantes

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, calificó anoche como indignante los casos que ligan a políticos con el tráficos de droga y afirmó que el país ha reforzado y avanzado la lucha contra la impunidad y corrupción.

Afirmó que los casos recientes de políticos ligados al narcotráfico no deben interpretarse como un deterioro institucional, sino como evidencia que “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”.

“No, no todos somos iguales”, expresó Paliza en una alocución de 4:04 minutos por una cadena de medios de comunicación.

Manifestó que se siente indignado “como dominicano, como servidor público y como presidente de un partido político”, por esa situación.

Exhortó a todas las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad, porque se trata de un tema país y la imagen del político dominicano

Dijo que lo ocurrido no solo molesta, sino que duele y entiende a quienes se preguntan si todos los políticos son iguales.

Manifestó que si hoy la población conoce nombres, expedientes avanzados, procesos activos y múltiples extradiciones, es precisamente porque el país ha cambiado.

Añadió que esa transformación es resultado del trabajo “de un Ministerio Público realmente independiente, instituciones fortalecidas y un presidente Luis Abinader que ha decidido no intervenir en la justicia. Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe. Sin importar quién seas, a qué partido pertenezca o si eres o no poderoso”.

Informó que el PRM ha suspendido y expulsado a todas las personas vinculadas formalmente a investigaciones por actividades ilícitas, quienes deberán responder ante la justicia.

También hará auditorías internas reforzadas para todo el padrón del partido; se revisarán expedientes completos de dirigentes y militantes y propondrá al Congreso Nacional la modificación de la Ley 155-17.