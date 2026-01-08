Presidente SCJ: transformar la justicia es difícil pero posible

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, afirmó ayer que transformar la justicia es una tarea “exigente” y difícil de lograr, pero no imposible. Para demostrarlo, hizo un recuento en retrospectiva de los logros obtenidos a partir de la reforma constitucional del 1994, y de los que de manera sostenida se han podido alcanzar durante su gestión iniciada en el 2019.

Durante su discurso con motivo del Día del Poder Judicial, el magistrado Molina reconoció que con la reforma del 1994 fruto de la madurez política del país, República Dominicana ha dado “pasos agigantados” en la modernización de su sistema judicial.

Citó entre los acontecimientos de relevancia, la instauración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), la reforma procesal penal, modernización del Registro Inmobiliario, la puesta en funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y la reforma constitucional de 2010, que estabilizó la carrera judicial.

El también presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aseguró que no obstante esos logros, el PJ continuó enfrentando “desafíos arraigados” durante décadas, entre ellos, la congestión en los tribunales y el retardo en las decisiones que afectan la vida de la gente y el desarrollo del país.

Agregó que a lo largo del tiempo se ejecutaron planes relevantes, “pero ninguno consiguió resolver la raíz de este atraso histórico que en el 2019 nos encontró en un punto crítico”, dijo.

Señaló que según el Latinobarómetro, solo el 21 % de los dominicanos confiaba en la Justicia, y en el Estado de Derecho del World Justice Project, “retrocedimos cinco posiciones, del puesto 90 al 95”, señaló.

Indicó que el problema más evidente estaba en la propia SCJ donde 9 de cada 10 casos tardaban un año o más para resolverse.

Agregó que en los tribunales el panorama era “incierto y difícil de medir” debido a la tardanza en la consolidación de las estadísticas judiciales y el uso desproporcionado del tiempo en asuntos administrativos.

Indicó que en materia penal había poca coordinación entre los operadores del sistema y pocos casos concluían en acuerdo; además de que la atención judicial era totalmente presencial, lo que obligaba a trasladarse a una de las 219 sedes judiciales para cualquier trámite.

En cuanto a la transparencia, afirmó que también presentaba importantes retos, con información administrativa limitada y publicada con retraso.

Punto de partida

El magistrado Molina reconoce que a su llegada al PJ había un sistema con cimientos valiosos “pero necesitado de una transformación profunda y sostenida”.

Dijo que frente a ese panorama, el PJ asumió una reflexión y un compromiso claro para lograr, mediante el diálogo con los demás poderes del Estado y la comunidad jurídica nacional e internacional, un objetivo común: “una justicia a la altura de la República y de la dignidad de su gente”.

Logros de su gestión

Además de la erradicación de la mora judicial, que ha permitido que el 90 % de los casos se resuelvan en un año o menos, Molina dijo que también se ha avanzado “en la transparencia y la rendición de cuentas” como el Observatorio del Poder Judicial, el Anuario de Jurisprudencia, el portal de datos abiertos y la Juristeca.

“El Registro Inmobiliario dio un salto hacia un servicio más ágil, seguro y cercano a las personas con herramientas digitales como las Alertas Registrales y la interoperabilidad con los tribunales”, señaló.

Agregó que además se avanza hacia un ecosistema de acceso integrado “para hacer realidad una justicia a un clic de distancia”.