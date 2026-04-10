Primera dama participa en jornada sobre abuso infantil y crianza en RD

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La Universidad Iberoamericana, Unibe, a través de sus Escuelas de Psicología y Educación, celebró la XXIII Jornada de Prevención de Abuso Infantil, un espacio que reunió a actores claves para promover soluciones basadas en evidencia orientadas a prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en República Dominicana.

La actividad fue desarrollada en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Universidad de Calgary y la Universidad de Tulane, fortaleciendo el vínculo entre academia, cooperación internacional e instituciones nacionales.

En el país, la violencia en la crianza continúa afectando el desarrollo integral de la niñez. Datos de Unicef indican que alrededor del 64% de los niños y niñas de entre 1 y 14 años han sido sometidos a métodos de disciplina violenta, incluyendo castigo físico y agresión psicológica. Asimismo, múltiples estudios evidencian que persisten normas sociales que legitiman estas prácticas, lo que refuerza la necesidad de intervenciones sostenidas y multisectoriales.

El acto de apertura contó con la asistencia de la primera dama de la República Dominicana, licenciada Raquel Arbaje, quien destacó la importancia de estas iniciativas como apoyo a la protección de la niñez. Durante su intervención, la rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, destacó que “por más de dos décadas, esta universidad ha promovido espacios de reflexión y acción para prevenir el abuso infantil, apostando a la generación de evidencia como herramienta clave para transformar las prácticas de crianza en el país”.

La primera dama, Raquel Arbaje, junto a la rectora Odile Camilo Vincent, y representantes de Unibe, Unicef, Universidad de Calgary y la Universidad de Tulane.jpgFuente externa

El encuentro se centró en la presentación de investigaciones recientes. En este marco, Fabiana Gorenstein, especialista en protección de UNICEF, comenzó su ponencia con una revisión de evidencias internacionales y los principales desafíos pendientes en el país. Posteriormente, Rossina Matos, de Unibe, presentó los hallazgos del estudio “Conocimientos, actitudes y prácticas de crianza en familias con niños y niñas de 0 a 5 años”, desarrollado con el apoyo de UNICEF.

Lilén Quiroga, oficial para el Cambio Social y de Comportamiento de UNICEF, expuso los hallazgos del estudio “Crianza y castigo físico en la niñez y adolescencia: un análisis desde las voces de adolescentes y jóvenes”, mientras que Agneris Lendor, experta senior de Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF, presentó la estrategia nacional Transformar normas sociales para la prevención de la violencia en la primera infancia, impulsada junto al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

En las intervenciones, Arachu Castro (Universidad de Tulane) compartió los resultados del programa ASCENDI, dirigido a madres adolescentes en la República Dominicana, desarrollado en alianza con Unibe y Unicef. Por su parte, John McLennan (Universidad de Calgary) y José González (Unibe) presentaron resultados de estudios sobre la medición de la exposición de niños y niñas a prácticas disciplinarias en contextos de recursos limitados.

La segunda parte del evento incluyó un panel interinstitucional sobre avances y desafíos en las prácticas de crianza en la República Dominicana, con la participación de representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Minerd, el Inaipi, el Servicio Nacional de Salud, la Coalición de ONG por la Infancia, Unicef y Unibe. Los panelistas compartieron iniciativas en curso y estrategias de mejora desde sus respectivos ámbitos de acción.

Panel interinstitucional sobre avances y desafíos en las prácticas de crianza en la República Dominicana.jpgFuente externa

Durante este encuentro, Peter De Wannemaeker, coordinador de la Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia (UAV-UNIBE), destacó el valor de la evidencia científica como base para promover un cambio cultural hacia prácticas de crianza positiva, enfatizando la urgencia de este proceso en el contexto nacional.

La iniciativa concluyó con el tradicional taller sobre detección de señales y atención inicial del abuso infantil, facilitado por especialistas de la Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia de Unibe, reafirmando el compromiso institucional con la formación especializada.

Estudios recientes revelan desafíos persistentes en prácticas de disciplina y resaltan la urgencia de transformar normas sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes.