Grupos populares ratifican huelga para la próxima semana en Tenares y Salcedo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. - Los grupos populares ratificaron el llamado a huelga para los días 14 y 15 de abril, tanto para este municipio como para Tenares, por entender que la misma obedece al descontento que hay en la población con las actuales autoridades gubernamentales.

En ese sentido, tanto Rafael Ramos como Martìn Medina expresaron que se sienten frustrados al no ver un interés real por solucionar los males que hay en los municipios Salcedo y Tenares, donde expresaron que hasta con el presidente Luis Abinader se han reunido para que los reclamos que por décadas vienen haciendo se les den el debido cumplimiento.

Manifestaron que a los convocantes, presididos por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), no les queda otra salida que no sea el llamado que se tiene programado para la semana entrante.

Demandas planteadas por el Falpo y las demás organizaciones populares en Salcedo

Exigen las organizaciones, la continuidad de los trabajos de reconstrucción de la carretera Palmarito – Salcedo, la entrada del cruce de Marina Gil, en Monte Adentro; la terminación del puente de la comunidad de Las Caobas, carretera de Las Luisas- Alto de los Lirianos, carretera Palmar – Barahona- Villa Tapia.

Otras demandas son, la reconstrucción del primer nivel del hospital Pascasio Toribio Piantini, contra los atropellos de la Dirección General de Tránsito (Digeset), el reasfaltado de las calles de Salcedo y por la reconstrucción de la carretera turística Monte- Llano Río Partido, la cual según precisan ha sido prometida en dos ocasiones por el Ministro de Turismo, David Collado.

Demandas para Tenares

En el municipio Tenares, el Falpo y las demás organizaciones populares plantean, la terminación y revisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario, la reconstrucción de la carretera turística Tenares- Gaspar Hernández, asfaltado de la comunidad de Loma de Agua, de El Corozal Abajo y Al medio, así como los barrios San Antonio, y otros.

También exigen la reconstrucción de la carretera Los Tabucos en la zona montañosa y para que el gobierno disponga también de una investigación sobre la mala calidad de la misma, construcción al final del último gobierno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para que se dote a este municipio de un camión bomba para el Cuerpo de Bomberos, presupuesto del Ministerio de Deportes para las actividades de esta índole y el debido seguimiento a la segunda parte del plan de construcción de aceras y contenes.

Además del Falpo, otras organizaciones que se suman a las protestas son, el Movimiento Jesús Diplán, Las Masas Populares, El Aníbal Núñez y El Movimiento Burrulote, respectivamente.