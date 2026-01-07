En primeros días 2026 Migración deporta 2,500 extranjeros

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) inició el año 2026 con la captura de alrededor de tres mil indocumentados haitianos y la deportación de más de 2,500 extranjeros, producto de los operativos de interdicción migratoria.

Las jornadas se realizaron desde el jueves 1 al domingo 4 de enero de este mes que recién inicia. En los dos últimos días, informó que fueron detenidos 2,018 personas en condición migratoria irregular y deportados 1,888, luego de ser debidamente procesados, conforme a la normativa vigente.

El jueves 1 fueron detenidos 837 extranjeros haitianos en condición migratoria irregular y se deportaron 686, según el parte oficial de la DGM.

Indica que durante el sábado 3, Migración reportó 998 personas detenidas, producto de 767 interdicciones directas realizadas por sus agentes y 231 entregas efectuadas por las instituciones de seguridad.

Las mayores incidencias se registraron en el Gran Santo Domingo (167), Puerto Plata (78), Montecristi (54), Mao/Santiago Rodríguez (75), La Altagracia–La Romana (44), Azua (44) y Barahona (38), entre otras demarcaciones.

También fueron deportados 865 extranjeros a través de los puntos migratorios fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. En tanto que, el domingo 4, los operativos permitieron la detención de 1,020 personas, de las cuales 634 correspondieron a interdicciones ejecutadas directamente por la DGM y 386 fueron recibidas de las instituciones militares y policiales.

Las acciones se concentraron en el Gran Santo Domingo (201), Dajabón (63), Montecristi (58), Azua (50), La Vega (49), Elías Piña (39) y Mao/Valverde (39).

Ese día, la Dirección de Migración deportó 1,023 ciudadanos extranjeros por los mismos puntos fronterizos habilitados.

En la ciudad capital los operativos se realizaron en populosos sectores como Los Alcarrizos, el municipio turístico Boca Chica, Los Frailes y en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, en el Gran Santo Domingo.

También en Dajabón, Comendador, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Barahona, Paraíso, Enriquillo, Los Patos y Bahoruco, así como en San Felipe, Centro Histórico y en el Malecón de Puerto Plata, entre otras localidades priorizadas.

Los operativos se realizan, explicó, en cumplimiento de la Ley General de Migración No. 285-04 y las directrices del Estado, orientadas a fortalecer el control migratorio, la seguridad y el orden público.

La Dirección General de Migración dijo que trabaja en coordinación con el Ejército de República Dominicana (ERD), Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y la Policía Nacional (PN).