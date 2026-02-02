Prisión preventiva para acusada de matar a su hermana de 13 años

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso este lunes tres meses de prisión preventiva contra Ankelsy Valerio De Jesús, acusada de quitarle la vida a su hermana de 13 años.

Según la decisión del tribunal, la imputada deberá cumplir la medida de coerción en la Fortaleza Juana Núñez, ubicada en el municipio de Salcedo.

“Se inicia un proceso legal, tres meses para ser cumplidos en la Fortaleza Juana Núñez, tiempo y espacio que tiene el Ministerio Público para presentar actos conclusivos", informó Freddy Faña, abogado de la acusada.

El jurista agregó en la solicitud de medida de coercion que realizó el Ministeri Público han salido a relucir varias cosas importantes. "Entre ellas, una certificación de que la joven solo recibió un impacto de herida, de varias…, y unas declaraciones importantísimas que da un testigo”, dijo.

Sobre el incidente

En el mismo hecho resultó herido de gravedad Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en las periferias de una residencia, en momentos en que se originó una riña entre ambas hermanas.

El médico legista certificó que la causa de la muerte fue shock hemorrágico por herida de proyectil de arma de fuego.

En la escena fueron colectados casquillos calibre 9mm y tres armas blancas.