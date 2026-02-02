HJEM abre una propuesta innovadora de muebles y piezas decorativas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una colección de muebles y piezas decorativas con esencia escandinava, abrió en Santiago, HJEM, la tienda que transformará espacios, aportándoles calidez y personalidad.

El establecimiento se suma al crecimiento vertiginoso de la hidalga ciudad, con diseños acorde a las necesidades y gustos de los clientes.

Al encabezar el "soft opening" de la tienda, sus fundadoras Rossemery Peralta y Ana Luisa Pérez Rodríguez, destacaron el valor diferenciador de HJEM: la creación de espacios con intención, estilo y calidad, siendo el acompañamiento un elemento crucial para lograr las renovaciones.

"Creemos firmemente que la diferencia entre un espacio común y uno extraordinario está en los detalles. Nos hemos enfocado en traer piezas únicas, modernas y cuidadosamente seleccionadas, listas para darle carácter y personalidad a cada hogar", destacó Rossemery Peralta cofundadora de HJEM.

Peralta señaló que la visión integral de la empresa, se fundamenta en la premisa de no vender objetos aislados, sino crear ambientes, elevar espacios sin perder la calidez.

Rossemery Peralta y Ana Luisa Pérez, fundadoras de la tienda HJEM

En el evento, la interiorista y cofundadora de HJEM, Ana Luisa Pérez Rodríguez, compartió las tendencias de diseño y mobiliario para este 2026, destacando que los contrastes, la mezcla de texturas y formas, sin perder el equilibrio visual, serán una constante.

"Uno de los diseños que predominará en este 2026 es el biofílico, el cual se caracteriza por la integración de elementos de la naturaleza en espacios en interior y exterior para llevar bienestar y sanación. Así también, influirán los materiales sostenibles, naturales, los tonos profundos y cálidos", indicó Pérez Rodríguez.

La actividad contó con al presencia de empresarios, diseñadores, arquitectos, influencers, y clientes potenciales.

La tienda que está ubicada en la calle Las Aromas a pocos metros de la carretera Duarte (Santiago-Licey), también tiene raíces en Cayetano Germosén, provincia Espaillat, bajo el techo del ecosistema Ana Home.

HJEM está en las redes sociales como @hjem.do.