Pareja sentimental de menor muerta a manos de hermana dice cuñada lo ataco sin mediar palabras

Emmanuel Núñez, pareja sentimental de la menor de edad muerta a manos de su hermana en San Francisco de Macorís, Anelsy Ceballos de Jesús, asegura desconocer las razones que originaron el conflicto y que al llegar al lugar del crimen su cuñada, Ankelsy Valerio, lo ataco con dos armas blancas sin mediar palabra.

Emmanuel, quien según el reporta preliminar de la Policía Nacional también resulto herido, dijo que las hermanas pasaron todo el día juntas y al llegar la noche, ambas, se agredieron físicamente.

“Ella sabe que no era conmigo, ella no estaba discutiendo conmigo, a mi ella no puede meterme”, afirmó mientras aún estaba ingresado en un centro de salud.

Asimismo, dijo que ha recibido amenazas de muerte de parte del hermano de su pareja sentimental, Ángel, con quien aseguro en el pasado ha tenido enfrentamientos.

“kirsy sabe que yo nunca maltrate a Anelsy; yo era la luz de sus ojos, ella hasta el nombre mío se tatuó”, dijo.

Entre lágrimas, concluyó afirmando que el blanco de Ankelsy si era su hermana menor, porque según la versión de Emmanuel tras esta caer el piso le siguió disparando.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles, en el sector Taína del municipio cabecera de la provincia Duarte.

Confesión de Ankelsy Valerio

Sin embargo, Ankelsy Valerio, de 22 años de edad, negó rotundamente atentar contra la vida de su hermana menor.

"No era a ella, se puso de escudo", dijo. Agregó que está muy avergonzada con su familia, y que decidió entregarse en La Vega, porque temía hacerlo donde ocurrió el fatídico hecho.

Una madre, dos tragedias

Kirsys de Jesús, madre de la occisa y de su verduga, describe a la adolescente “Como un angelito y una niña amorosa”.

“Conmigo ella era amorosa, y ya los últimos días me decía que me amaba, que era su vida, y yo tengo los mensajes en el celular. Y era porque se me iba y ella se estaba despidiendo”, manifestó Kirsys.