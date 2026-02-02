Dos Pinos inicia 2026 con su Cardio Dance Party junto a Ginna Fernández

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dos Pinos dio la bienvenida al 2026 celebrando la vida activa, el bienestar integral y las nuevas metas de salud con su exclusivo evento “Cardio Dance Party con Dos Pinos + Proteína Plus y Ginna Fernández”, una experiencia llena de energía, ritmo y conexión, diseñada para promover el cuidado del cuerpo desde adentro hacia afuera.

El encuentro reunió a destacadas influencers y creadores de contenido del ámbito fitness y lifestyle, quienes se sumaron a una jornada vibrante liderada por la reconocida influencer Ginna Fernández, figura clave en la promoción de un estilo de vida saludable y activo.

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de una intensa clase de cardio dance, combinando música, movimiento y motivación, en un ambiente que reflejó el compromiso de Dos Pinos con la innovación y el bienestar. La celebración marcó el inicio de un nuevo año cargado de propósitos enfocados en la salud física, el balance emocional y la alimentación consciente.

La gerente de marca, Estefanía Rosario, destacó que los productos Dos Pinos + Proteína Plus es una opción láctea diseñada para quienes buscan nutrirse de manera inteligente sin sacrificar sabor ni calidad. Resaltó que el producto se distingue por ser 0% grasa, deslactosado, sin azúcar añadida y con 12 gramos de proteína, posicionándose como un aliado ideal para acompañar rutinas activas y estilos de vida dinámicos.

Además, la influencer Haidy Cruz compartió con los asistentes una charla sobre cómo los beneficios de las leches Dos Pinos + Proteina Plus, combinados con el cardio, contribuyen al fortalecimiento del cuerpo, la mejora del rendimiento físico y el apoyo al aumento de la masa muscular.

Los invitados también pudieron degustar el producto en diversas presentaciones, desde bebidas refrescantes hasta combinaciones creativas, resaltando su versatilidad y su aporte nutricional como parte de una alimentación equilibrada.

“En Dos Pinos creemos en el poder de la nutrición y el movimiento como pilares del bienestar. Este evento representa nuestra visión de acompañar a las personas en su camino hacia una vida más saludable, conectando la energía del ejercicio con productos que aportan valor real a su día a día”, expresó Estefania Rosario Gerente de Marca.

Con esta iniciativa, Dos Pinos reafirma su liderazgo en el desarrollo de soluciones lácteas innovadoras y su compromiso con inspirar a la comunidad a vivir con más energía, propósito y bienestar durante todo el 2026. Dos Pinos marca representada en República Dominicana por Distribuidora Corripio desde el 2010.