¿Privatizó Leonel Fernández el sector eléctrico o se trató de un modelo de capitalización del Estado?

El secretario de Asuntos Eléctricos del Partido Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, aseguró que el expresidente Leonel Fernández no privatizó las empresas eléctricas estatales, como se ha sostenido durante años, sino que implementó un modelo de capitalización para rescatar un sistema que enfrentaba graves deficiencias.

Durante una entrevista en el programa “Habla País”, con los periodistas Ulises Jiménez y Julio Vargas, que se transmite los sábados por Megavisión, canal 2, Gómez explicó que al iniciar el primer mandato de Fernández (1996-2000), el país atravesaba extensas tandas de apagones debido al deterioro de las centrales eléctricas, situación que motivó la transformación del sistema años después.

Precisó que en 2009 se optó por el modelo de capitalización, mediante el cual se permitió la participación del sector privado sin que este superara el 50 % de las acciones, con el objetivo de rehabilitar y modernizar las empresas eléctricas estatales.

“Leonel Fernández no privatizó el sector eléctrico en la República Dominicana. Se invitó al sector privado a aportar capital para vitalizar y adecuar las centrales, sin que el Estado perdiera el control mayoritario”, sostuvo Gómez.

Indicó que esta decisión generó beneficios significativos para el Estado dominicano, que, según afirmó, superan los 33 mil millones de pesos hasta el año 2023, a través de dividendos e impuestos pagados por dichas empresas.

“No se trata solo de propiedad accionaria; el Estado recibe dividendos cada año y esas empresas también pagan impuestos sobre la renta”, agregó.

Situación actual del sistema eléctrico

Al referirse a la situación actual del sistema eléctrico nacional, Gómez atribuyó la crisis principalmente a deficiencias en la distribución de la energía. Señaló que, a noviembre de 2025, las pérdidas en este renglón alcanzaban un 42.9 %, un nivel similar al registrado hace más de una década.

Aclaró que los problemas del sector no se originaron en la actual gestión gubernamental, pero afirmó que desde el año 2020 se ha producido un deterioro progresivo en la eficiencia del sistema.

En ese contexto, criticó que el Gobierno destinara en 2024 un subsidio de 1,769 millones de dólares para cubrir el déficit eléctrico, lo que atribuyó a la falta de planificación e inversiones estructurales oportunas.

Venta de energía a Puerto Rico

Sobre el proyecto de inversión privada que contempla la venta de alrededor de 700 megavatios de energía a Puerto Rico mediante un cable submarino, Gómez expresó preocupación por que la central generadora se construya en territorio dominicano sin integrarse al sistema eléctrico nacional.

Cuestionó que se realice una inversión millonaria para exportar energía, cuando esa capacidad podría fortalecer el mercado interno o, en su defecto, construirse directamente en la nación receptora.

“Como Estado, debemos preguntarnos por qué no se generan las garantías necesarias para que esa inversión se quede en el mercado nacional y se evite un gasto adicional de más de 1,200 millones de dólares en infraestructura”, concluyó.