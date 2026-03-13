PRM suspende a regidor acusado de abuso sexual contra su nieta por cuatro años

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que suspendió de su militancia a Ángel María Álvarez Peguero (Enrique), actual regidor de Nigua, a quien se le impuso una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva por presuntamente agredir sexualmente a su nieta durante cuatro años.

Según indicó el PRM, la decisión se tomó tras haberse agotado la primera etapa de un proceso disciplinario en su contra, con dictamen del fiscal nacional, Tony Rodríguez, “tras confirmar la existencia de una acusación formal ante la justicia dominicana por abuso sexual de una menor de edad”.

"En tal sentido, el Fiscal Nacional ha determinado la suspensión de su calidad de miembro hasta tanto exista sentencia con el carácter de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que dará lugar a su expulsión definitiva. Esta decisión se realiza en base al artículo 64 letra b y artículo 65 párrafo V de nuestros Estatutos, se lee en un comunicado de prensa.

El PRM también expresó su condena a toda acción que lacere la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes, y advirtió que no tolerará ningún tipo de conducta entre sus miembros que sugiera violencia o abuso contra menores de edad.

Asimismo, señaló que, de presentarse denuncias de este tipo y sanciones judiciales, actuará en consecuencia, separando a los responsables de sus filas.