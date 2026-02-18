Programas de nutrición y diálisis del SNS: ¿qué dice Yocasta Lara?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), Yocasta Lara, defendió este miércoles los programas de nutrición y de diálisis peritoneal, tras el revuelo generado en distintos sectores de la sociedad luego de que el director de la institución, Julio Landrón, informara la decisión de detener todos los procesos de licitación en curso relacionados con esos servicios.

“Tengo paz, absoluta, y el Gobierno puede tener paz, y desde el servicio pueden tener paz. Y te decía que no te lo digo yo, o sea, no tiene que creerme a mí. Vaya a los hospitales, los periodistas tienen una forma de mandar gente a investigar; yo y la población los invito a que vayan a los hospitales y que pregunten qué tanto beneficia al paciente el programa de nutrición y de diálisis peritoneal, y que, si realmente funciona”, manifestó Lara al ser preguntada sobre el tema.

Explicó que, actualmente, el programa de nutrición se implementa en 54 de los 202 hospitales que conforman la red pública, y que está certificado y contempla tres modalidades: la oral, la enteral y la parenteral.

“Esto es una nutrición especializada que viene en tres modalidades, que es la oral, la enteral y la parenteral, y que está certificado. Se pueden ir a las guías, pueden leer, donde te habla que la nutrición ayuda al paciente a una recuperación más rápida, la rotación cama es menor, que salva vida porque se implementa no solamente en pacientes adultos, también en neonatos, y hemos demostrado con hechos que se bajó la tasa de mortalidad neonatal”, detalló la galena.

Continuó: “Entonces, esos hospitales que tienen el programa de nutrición, nosotros, cuando llegamos a la gestión, no había alineamiento de quién pedía la nutrición; sin embargo, en la gestión, para poder verificar que ciertamente esta terapia nutricional llegara al paciente, iniciamos implementando unos alineamientos”.

Yocasta Lara aclaró que la cantidad de pacientes beneficiados con los programas varía cada mes.

“Hemos llegado a tener más de 1,200 pacientes, no llega a los 1,300 la cantidad máxima, y el mes pasado teníamos 900, o sea… Eso cambia. Exactamente, no es un número estándar. Como te decía, los cortes se hacen los días 13 de cada mes, a donde nos pueden enviar nuevos pacientes, donde hay pacientes que fallecen por la complejidad de su patología y donde hay pacientes que ya pasan a la modalidad de hemodiálisis. Por eso hay en algún tiempo que hay un consumo mayor que otros”, declaró.

De igual forma, subrayó que la dependencia que dirige no participa en ningún proceso de compras y contrataciones.

“Primero aclarar que nosotros, como Dirección de Centros Hospitalarios, no tenemos, no nos incluimos en lo que es compras y contrataciones; no tenemos esa parte y ya ayer quedó claro”, enfatizó.

