Cuenta regresiva: todo listo para Premios Lo Nuestro y el talento dominicano que promete arrasar

La música latina se prepara para una de sus noches más esperadas: los Premios Lo Nuestro 2026, que se celebrarán este jueves en Miami. La gala reunirá a las principales estrellas del género y contará con una destacada representación dominicana que promete brillar en el escenario y en las nominaciones.

Talento dominicano en competencia

La República Dominicana llega con fuerza a esta edición, respaldada por el éxito internacional de sus producciones y el impacto en plataformas digitales. Entre los nominados figuran:

• Romeo Santos y Prince Royce, íconos de la bachata.

• Natti Natasha, Yailin La Más Viral y Tokischa, representantes del género urbano.

Natti Natasha

• El Alfa, Bulin 47 y Lomiiel, en la categoría Mejor Canción Dembow.

• Tercer Cielo, Barak y Redimi2, en música cristiana.

Tercer Cielo encabezará opening de “El Juego del Respeto”

• Productores como Puyalo Pantera y Santiago Matías (Alofoke), claves en la escena urbana.