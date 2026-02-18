Dominicanos que brillan
Cuenta regresiva: todo listo para Premios Lo Nuestro y el talento dominicano que promete arrasar
La gala reunirá a las principales estrellas del género y contará con una destacada representación dominicana que promete brillar en el escenario y en las nominaciones
La música latina se prepara para una de sus noches más esperadas: los Premios Lo Nuestro 2026, que se celebrarán este jueves en Miami. La gala reunirá a las principales estrellas del género y contará con una destacada representación dominicana que promete brillar en el escenario y en las nominaciones.
Talento dominicano en competencia
La República Dominicana llega con fuerza a esta edición, respaldada por el éxito internacional de sus producciones y el impacto en plataformas digitales. Entre los nominados figuran:
• Romeo Santos y Prince Royce, íconos de la bachata.
Prince Royce y Romeo en Premio Lo Nuestro 2026
• Natti Natasha, Yailin La Más Viral y Tokischa, representantes del género urbano.
• El Alfa, Bulin 47 y Lomiiel, en la categoría Mejor Canción Dembow.
• Tercer Cielo, Barak y Redimi2, en música cristiana.
• Productores como Puyalo Pantera y Santiago Matías (Alofoke), claves en la escena urbana.