Semana Santa 2026: El llamado de la iglesia en este Miércoles de Ceniza

En el marco del Miércoles de Ceniza, el obispo Jesús Castro Marte exhortó a los fieles a cultivar la vida espiritual durante la Cuaresma, tiempo que calificó como una oportunidad privilegiada para la reflexión y el acercamiento a Dios.

El prelado destacó que este período litúrgico invita a la oración, la penitencia y la renovación de la fe, animando a la comunidad católica a aprovecharlo para crecer espiritualmente y fortalecer su compromiso con los valores cristianos.

“La Cuaresma es un tiempo privilegiado para cultivar la vida espiritual”, expresó Castro Marte, al subrayar la importancia de vivir este período con conciencia y devoción.

Con este llamado, el obispo busca que la Cuaresma se viva no solo como tradición, sino como un camino de transformación interior y de mayor unión con la Iglesia.