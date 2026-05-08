Prohibir uso de celulares en las escuelas: ¿qué dicen los expertos?

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La regulación que prohíbe el uso de dispositivos móviles en los centros educativos, emitida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), ha generado una respuesta favorable en distintos sectores, según la entidad.

Tanto del sistema educativo, así como en las familias, están de acuerdo con la medida, evidenciando un consenso creciente sobre la importancia de ordenar y orientar el uso de la tecnología en el entorno escolar, dijo el Minerd.

Las consultas todavía siguen activas para que docentes, directores, estudiantes, madres y padres puedan opinar y aportar al fortalecimiento de esta propuesta, que fue presentada en el Consejo Nacional de Educación, órgano a través del cual se toman las medidas educativas que rigen el sistema público preuniversitario.

Al respecto, el periódico Hoy le preguntó al psicólogo y docente Eladio Hernández, quien defiende la medida implementada por el Minerd, ya que, según explicó, contribuye a que la sociedad no tenga “niños robots” y a lograr una educación íntegra.

“Silicon Valley, en California, donde se producen toda la ingeniería de informática, los científicos que trabajan en ese lugar le tienen prohibido a sus hijos usar computadoras a destiempo. ¿Por qué? Porque el uso de esos instrumentos discapacita y promueve el trastorno denominado déficit de atención con hiperactividad. Porque, todo lo que los niños ven, es en segundo y de manera inmediata”, dijo el experto.

En ese orden, consideró que con el uso de esos aparatos se promueve dicha condición. “Por eso vemos casos que hay niños que, cuando les quitan un celular, les arrebatan el celular a sus padres, porque hay unos condicionamientos donde hay una vinculación biológica y emocional que se produce en cada uno de esos niños que usan esos celulares de manera desproporcionada”.

De su lado, la psicóloga psicopedagógica, Shakira Santiago, consideró que la decisión del Ministerio de Educación puede tener aspectos positivos, siempre y cuando se haga con equilibrio.

En la actualidad, cada vez son más los niños que presentan dificultades de atención, concentración, tolerancia a la frustración, regulación emocional y en las habilidades sociales, el uso excesivo del celular influye mucho en estas áreas, apuntó.

"En el ambiente escolar, el teléfono puede convertirse en una fuente de distracción y afectar el rendimiento académico", dijo Santiago.

Sin embargo, consideró la profesional de la conducta, "pienso que la solución no debe centrarse únicamente en prohibir, sino en educar sobre el uso saludable de la tecnología ya sea dentro o fuera de los planteles".

"Los celulares forman parte de la realidad actual y los niños necesitan aprender a utilizarlos con límites, responsabilidad y supervisión", manifestó la psicóloga psicopedagógica.