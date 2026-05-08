Paramount Discovery oficializa compra de Warner Bros. tras retiro de Netflix

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Un grupo de 34 miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos instaron este jueves a la Fiscalía de California a examinar los posibles perjuicios antimonopolio derivados del acuerdo de compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, que fusiona dos estudios cinematográficos históricos.

Los congresistas representantes de California respaldaron una «revisión exhaustiva y rigurosa» del acuerdo de adquisición valorado en 110.000 millones de dólares por parte del fiscal de California, Rob Bonta.

Asimismo, los demócratas expresaron en una carta su preocupación de que la fusión pudiera perjudicar a los trabajadores y consumidores de California, por lo que instaron a la Fiscalía a analizar detenidamente sus posibles efectos.

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Advirtieron que la fusión ocurre tras décadas de consolidación en la industria en Hollywood que ya ha resultado en una reducción de la producción, precios más altos, menos opciones y menor innovación.

En la misiva, los congresistas también señalaron que en el pasado los estudios fusionados enfrentan “escasas consecuencias” por incumplir las promesas hechas antes de la fusión.

Los demócratas también apuntaron el dedo a la Administración del presidente Donald Trump por la “politización sin precedentes” de la aplicación de las leyes antimonopolio.

El pedido se da después que más de 4.000 trabajadores de la industria, entre los que se cuentan actores como Jane Fonda, Ben Stiller y el director y productor J.J. Abrams, firmaran una carta abierta exhortando a que se bloquee el acuerdo.

En febrero pasado, Paramount Discovery oficializó un acuerdo de compra de Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés), después que Netflix retirara su oferta.