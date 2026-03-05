ProlactarRD deposita ante la Cámara de Diputados la “Alianza por la Corresponsabilidad Laboral”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el objetivo de transformar la realidad de las familias trabajadoras dominicanas, la organización ProlactarRD, liderada por su presidenta, María Aurelina Estévez Abreu, depositó hoy ante la Cámara de Diputados la propuesta “Alianza por la Corresponsabilidad Laboral: Hacia un Código de Trabajo para el Siglo XXI”.

La iniciativa busca reformar la Ley núm. 16-92 para adecuarla a los estándares internacionales de salud y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, promoviendo un modelo de “Triple Ganancia” donde se beneficien las familias, las empresas y el Estado dominicano.

“Estamos entregando una hoja de ruta para el desarrollo nacional. Esta Alianza no es una carga para el sector productivo; es una inversión estratégica en los primeros 1,000 días de vida de nuestros ciudadanos. Queremos leyes que permitan a los padres ser equipo y a las madres proteger la salud de sus hijos sin temor a perder su empleo”, afirmó María Aurelina Estévez Abreu durante el acto de entrega.

Los pilares de la Alianza:

· Maternidad de 6 meses: Extensión de la licencia a 26 semanas para garantizar la lactancia materna exclusiva, financiada íntegramente por el Sistema de Seguridad Social (TSS) para asegurar costo cero directo al empleador.

· Paternidad y Adopción: Aumento de la licencia de paternidad a 15 días laborables, igualando el derecho del sector privado con el público e incluyendo por primera vez de forma explícita a los padres y madres adoptivos.

· Salas de Lactancia Dignas: Obligatoriedad de espacios privados e higiénicos en los centros de trabajo, eliminando los límites de tiempo para su uso mientras persista la lactancia.

· Protección Laboral (Fuero): Garantía de inamovilidad laboral para ambos padres durante sus licencias y hasta tres meses después de su reincorporación.

· Humanidad ante el Duelo: Licencia de 15 días por fallecimiento de un hijo recién nacido.

La propuesta se sustenta en evidencias científicas que demuestran que el involucramiento temprano de ambos padres reduce el ausentismo laboral futuro y mejora el desarrollo cognitivo y social de los niños. Además, se alinea con la Sentencia TC/0901/23, que aboga por la igualdad de derechos en la parentalidad.

ProlactarRD hace un llamado a los legisladores de todas las bancadas para que esta Alianza sea el punto de partida de un Código de Trabajo que priorice la salud, la equidad y el bienestar de la niñez dominicana.