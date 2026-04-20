¿Cómo el 4/20 se convirtió en el Día Mundial de la Marihuana? Conoce su historia

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Cada 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana. Los orígenes de la fecha, y del término "420" en general, fueron durante mucho tiempo inciertos.

Algunos afirmaron que se refería a un código policial para la posesión de marihuana o que derivaba de "Rainy Day Women No. 12 & 35" de Bob Dylan, con su estribillo "Everybody must get stoned" (Todo el mundo debe drogarse), siendo 420 el producto de 12 por 35.

Pero la explicación más extendida es que todo comenzó en la década de 1970 con un grupo de amigos con pantalones acampanados de la escuela secundaria San Rafael, en el condado de Marin, California, al norte de San Francisco, que se hacían llamar "los Waldos".

Según cuenta la historia, el hermano de un amigo temía que lo pillaran por un pequeño cultivo de cannabis que tenía en el bosque cerca de Point Reyes, así que dibujó un mapa y dio permiso a los adolescentes para cosechar la plantación.

Durante el otoño de 1971, a las 4:20 de la tarde, justo después de las clases y el entrenamiento de fútbol americano, el grupo se reunía en la estatua del químico Louis Pasteur, fumaba un porro y salía en busca del cultivo de marihuana. Nunca lo encontraron, pero su léxico particular —“420 Louie” y más tarde simplemente “420”— cobró vida propia.

Los Waldo guardaron cartas con matasellos y otros objetos de la década de 1970 que hacían referencia al "420", los cuales ahora conservan en la bóveda de un banco, y cuando el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa añadió el término en 2017, citó algunos de esos documentos como los primeros usos registrados .

¿Cómo se propagó el 4/20?

Un hermano de uno de los Waldos era amigo íntimo del bajista de Grateful Dead, Phil Lesh , como Lesh confirmó en una entrevista con el Huffington Post, ahora HuffPost. Los Waldos empezaron a frecuentar el círculo de la banda, y el término coloquial se popularizó.

Avancemos rápidamente a principios de la década de 1990: Steve Bloom, reportero de la revista sobre cannabis High Times, estaba en un concierto de Grateful Dead cuando le entregaron un folleto que instaba a la gente a "reunirse a las 4:20 del 20 de abril para consumir marihuana en el condado de Marin, en el mirador de Bolinas Ridge, en el monte Tamalpais". High Times lo publicó.

“Es un fenómeno”, dijo en una ocasión Steve Capper, de 69 años y miembro de los Waldos, a la agencia Associated Press. “La mayoría de las cosas desaparecen en un par de años, pero esto perdura. No es que algún día alguien vaya a decir: ‘Vale, el Año Nuevo Cannábico es ahora el 23 de junio’”.

Si bien los Waldos acuñaron el término, se desconoce quiénes fueron los creadores del folleto que se distribuyó en el concierto de Grateful Dead, convirtiendo de hecho el 4/20 en un día festivo.