Decenas de viviendas bajo el agua tras intensas lluvias en el norte y noreste del país

Las fuertes lluvias registradas este martes en gran parte de la República Dominicana, producto de la incidencia de una vaguada en combinación con el frente frío número 28, provocaron inundaciones repentinas en varias provincias del país.

Entre las localidades afectadas, según informó el analista meteorológico Jean Suriel, figuran Gaspar Hernández, provincia Espaillat; Sabaneta de Yásica, Puerto Plata; y en Las Terrenas, Samaná, donde decenas de viviendas resultaron anegadas debido a la acumulación de agua. Asimismo, varios ríos se desbordaron en comunidades del norte y noreste del territorio nacional.

“Durante la madrugada continuaron las precipitaciones en La Vega, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Samaná, Monseñor Nouel, San Juan, San José de Ocoa, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi”, dijo Suriel.

De igual forma, el experto señaló que no es usual que en febrero se registren inundaciones en la República Dominicana, debido a que el país se encuentra en el período de sequía estacional desde noviembre; sin embargo, la presencia del fenómeno de La Niña ha influido en la formación de vaguadas, en combinación con los últimos frentes fríos.

Provincia en alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a seis provincias en alerta amarilla y mantiene cuatro en verde, debido al desplazamiento de campos nubosos asociados a un sistema frontal casi estacionario al norte del país, el cual continúa provocando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido la noche de este martes, las provincias en alerta amarilla son: Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata y Monte Cristi.

En tanto, en alerta verde figuran Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte y La Vega.

Provincias en alertaFuente externa

En ese sentido, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.