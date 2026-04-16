Propone integrar seguridad privada como apoyo a la Policía Nacional

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La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) planteó este martes la necesidad impostergable de integrar formalmente al sector de vigilancia privada como un brazo auxiliar de la seguridad pública, bajo un esquema de "primeros respondedores" que permita mitigar la percepción de inseguridad que afecta al 66.5% de los dominicanos.

Durante su intervención en el foro organizado por el Listín Diario, el director ejecutivo de Adesinc, Víctor Garrido, presentó datos contundentes que posicionan al sector como un aliado estratégico del Estado. Con una fuerza laboral de más de 62 mil hombres y mujeres distribuidos en puntos críticos del territorio nacional, la seguridad privada genera anualmente 180 millones de horas de vigilancia, una capacidad instalada que, según Garrido, es subutilizada por la falta de un marco legal moderno.

Un plan piloto para el Distrito Nacional

Como propuesta concreta, Garrido anunció la disposición de Adesinc para implementar un Plan Piloto en el Distrito Nacional. Este proyecto busca establecer canales directos de alerta temprana y coordinación operativa entre los vigilantes privados y la Policía Nacional, permitiendo que el sector privado actúe como un sensor preventivo en las calles sin sustituir las funciones de la fuerza pública.

"No buscamos suplantar la autoridad del Estado, sino fortalecerla, ya que, en países como España, Chile y Costa Rica, la seguridad privada es un complemento esencial y subordinado que ha demostrado reducir los índices de criminalidad", afirmó Garrido ante el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) , y contó con la asistencia del mayor general retirado Freddy González Estrada, presidente de Adesinc.

Urgencia de una ley sectorial

Uno de los puntos de mayor impacto en la ponencia fue la denuncia de la vulnerabilidad que genera la actual falta de una ley sectorial. Garrido enfatizó que una nueva legislación permitiría al Estado un control más estricto sobre la depuración del personal, la trazabilidad de las armas y la eliminación de la informalidad que hoy impera en el mercado.

“La seguridad privada no es un lujo, es una arquitectura de prevención, sin una ley que regule y profesionalice el sector, el país está desaprovechando una red de inteligencia y vigilancia civil que ya está desplegada en cada rincón de nuestra geografía”, enfatizó.

Datos de impacto

El director ejecutivo de Adesinc se apoyó en un reciente estudio sectorial que revela cifras alarmantes sobre la realidad nacional, entre ellas citó la percepción de inseguridad que arrojó que el 66.5% de la población identifica la delincuencia como el principal problema del país.

Este estudio de Adesinc también mostró que solo el 30% de las víctimas de robo decide presentar una querella formal, lo que evidencia una crisis de confianza en el sistema de justicia tradicional.

Asimismo, Garrido manifestó que el sector de seguridad privada es una fuente vital de empleo, porque el 70% de sus colaboradores son jefes de hogar, lo que subraya la importancia de su dignificación laboral mediante la regulación.

Concluyó su participación reiterando el llamado al Ministerio de Interior y Policía para formalizar una mesa de trabajo que convierta esta propuesta en una política pública de seguridad ciudadana real y medible.

Sobre Adesinc:

Adesinc es una organización sin fines de lucro que agrupa a las principales compañías del sector formal y organizado de la seguridad privada del país.

Fue fundada en enero de 1982 e incorporada mediante el decreto número 108-92, de fecha 2 de abril de 1992. Su membresía actual está compuesta por más de 80 empresas formales del sector, las cuales aportan alrededor de 90 millones de horas de vigilancia y protección anuales.

ADESINC agrupa empresas de seguridad en las modalidades de vigilancia, transporte de valores, asesoría, consultoría e investigación en seguridad, seguridad electrónica y distribución de equipos de seguridad, entre otras.