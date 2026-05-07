Proponen proyectos piloto de «ciudades inteligentes» en RD

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La ingeniera civil dominicana Maribel Santos Pérez

impartió la conferencia “Ciudades Inteligentes” en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), donde presentó un modelo estratégico de transformación urbana basado en datos, tecnología y participación ciudadana.

Durante su intervención, Santos explicó que el concepto de ciudad inteligente va más allá del uso de tecnología. “No se trata de tener más sensores, sino de tomar mejores decisiones”, afirmó.

En este sentido, destacó que una «Smart City» es aquella que utiliza los datos de forma eficiente para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

La experta subrayó que el principal desafío no es tecnológico, sino estratégico.

“República Dominicana no necesita más tecnología, necesita integrar la información y convertirla en decisiones”, señaló, poniendo énfasis en la necesidad de reducir la brecha digital mediante la alfabetización ciudadana.

Maribel Santos firma libro de visitantes distinguidos en el CODIA, junto a su presidente Enrique Rosario y los ingenieros Frank Segura y Samuel Peña

Seis pilares para una ciudad inteligente



Santos indicó que, de acuerdo con estándares internacionales, toda ciudad inteligente debe sustentarse en seis elementos clave: integración de datos y tecnología, plataformas urbanas, gobernanza institucional, participación ciudadana, sostenibilidad ambiental y seguridad.

“Sin estos pilares no hay transformación real ni reconocimiento internacional”, explicó, destacando que el ciudadano es el eje central del modelo.

“Si el ciudadano no percibe la mejora, el proyecto no tiene

futuro”, añadió.

El gemelo digital



Uno de los puntos más innovadores de la conferencia fue la explicación del gemelo digital, una réplica virtual de la ciudad que se alimenta de datos en tiempo real.

Esta herramienta permite simular escenarios, optimizar servicios urbanos y anticipar problemas antes de que ocurran.

Entre sus aplicaciones, Santos mencionó la optimización del tráfico urbano, el rediseño de rutas de transporte en función de la demanda real o el análisis de riesgos como inundaciones.

También compartió ejemplos de Madrid, donde desarrolla su actividad profesional, como el uso de sensores en contenedores de residuos y sistemas de información en tiempo real para el transporte público.

Referentes internacionales



Durante la conferencia, la ingeniera presentó casos de éxito a nivel internacional, destacando a Singapur como referente global en gestión urbana basada en datos.

Asimismo, mencionó a Helsinki y Zúrich en Europa, y a Medellín como un modelo cercano y replicable en el contexto latinoamericano.

Retos y oportunidades para República Dominicana



Santos identificó como principales desafíos la planificación urbana, la sostenibilidad, la gobernanza institucional, la movilidad, la financiación y la brecha digital.

No obstante, señaló que el país cuenta con una oportunidad significativa si apuesta por proyectos piloto en entornos concretos, como la Ciudad Colonial o en polos turísticos como Puerto Plata, Punta Cana o La Romana, que permitan validar soluciones y escalarlas de forma

progresiva.

“La tecnología es un medio, no un fin. La clave está en tomar decisiones basadas en datos”, afirmó.

Un cambio que requiere liderazgo



Finalmente, Santos subrayó que la transformación hacia ciudades inteligentes requiere voluntad política, alianzas público-privadas y una ciudadanía activa.

«Las ciudades del futuro no serán las más grandes ni

las más tecnológicas, sino las mejor gestionadas», expresó.

Santos es experta senior en INECO con más de 24 años de experiencia en infraestructuras de transporte en España.

En 2019 se convirtió en la primera mujer y primera latina en ocupar el cargo de Vicedecana del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP) de Madrid, y

actualmente es candidata al Decanato de la institución.

La conferencia se celebró en el Salón Héctor Rodríguez del CODIA, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.