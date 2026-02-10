Protesta provoca interrupción del servicio de energía eléctrica en Peralvillo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Peralvillo, Monte Plata.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) informó que el servicio eléctrico asociado al recloser RCL104, en El Calvario, se encuentra fuera de operación, luego de que las líneas de media tensión resultaran afectadas por el corte de árboles durante una protesta en la comunidad de Penso, en la que los residentes exigen el asfaltado de su carretera.

La interrupción provocada por acciones irresponsables de personas que realizaron estos cortes como parte de sus reclamos ante las autoridades correspondientes ha provocado complicaciones en el suministro del servicio eléctrico en la comunidad de Penso y sectores cercanos del municipio Peralvillo, provincia Monte Plata.

Edeeste señala que, al mantenerse la manifestación y el bloqueo parcial de la carretera dificultan las acciones operativas de las brigadas técnicas para realizar los trabajos necesarios de normalización del servicio.

La empresa distribuidora indica que los sectores impactados por esta interrupción son El Naranjo, El Calvario, La Blanca, Los Almendros, Flamboyán, Juana Cote, Los Morones, Macumas, El Cruce de Morrao, Centro de Penzón, La Cerca, Los Jurungo, Arroyo Grande, La Jagüita, Bejuco Colorado, Mano de Pilón, Mateo Pico, El Cajuil, La Guazuma, Pekín, Hoya Fresca, La Laguna, La Guardia, Loma de la Gallina, El Corozo Abajo y El Corozo Arriba.

Edeeste recuerda que, estas acciones no solo perjudican al cliente final, sino que también genera costos operativos y de materiales para la empresa y el Estado.

En ese mismo orden, la distribuidora comunicó que se mantiene atenta a la evolución de la situación y en disposición de restablecer el servicio eléctrico tan pronto existan las condiciones de acceso y seguridad requeridas, reiterando su compromiso con la comunidad y el respeto a los procesos sociales que se desarrollan en el territorio.

Edeeste concluye haciendo un llamado a la colaboración ciudadana para permitir el acceso del personal técnico a la zona afectada y así poder iniciar las labores de reparación con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Al mismo tiempo, reitera su compromiso con la seguridad, la continuidad del servicio y el bienestar de sus clientes.