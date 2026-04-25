Protestan contra explotación

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. - El sacerdote católico Ramón “Nino” Ramos volvió ayer por quinta ocasión a encabezar una protesta en repudio a la exploración minera en la cordillera Septentrional.

Acompañaron al sacerdote otros curas, líderes políticos, miembros de organizaciones campesinas, grupos sociales y ambientalistas, quienes paralizaron el tránsito por media hora un tramo de la autopista Duarte. Los manifestantes salieron caminando desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, y se detuvieron frente a la Asociación de Mayoristas en Provisiones (Amaprosan).