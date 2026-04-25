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Minería

Protestan contra explotación

Acompañaron al sacerdote otros curas, líderes políticos, miembros de organizaciones campesinas, grupos sociales y ambientalistas, quienes paralizaron el tránsito por media hora un tramo de la autopista Duarte.

El padre “Nino”

El padre “Nino”

José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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Santiago. - El sacerdote católico Ramón “Nino” Ramos volvió ayer por quinta ocasión a encabezar una protesta en repudio a la exploración minera en la cordillera Septentrional.

Acompañaron al sacerdote otros curas, líderes políticos, miembros de organizaciones campesinas, grupos sociales y ambientalistas, quienes paralizaron el tránsito por media hora un tramo de la autopista Duarte. Los manifestantes salieron caminando desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, y se detuvieron frente a la Asociación de Mayoristas en Provisiones (Amaprosan).

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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