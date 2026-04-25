A los 41 años, LeBron James hace historia en los playoffs con su hijo Bronny

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

LeBron James anotó 29 puntos, incluyendo un triple que empató el partido a falta de 13 segundos para el final del tiempo reglamentario. Marcus Smart anotó ocho puntos en la prórroga y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant en los Houston Rockets para conseguir una victoria por 112-108 el viernes por la noche y ponerse 3-0 arriba en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Los Lakers remontaron una desventaja de seis puntos a falta de menos de 30 segundos y pueden barrer la serie el domingo por la noche en Houston.

Un momento estelar entre LeBron James y su hijo Bronny James protagonizo la noche.

En una jugada en particular, Reed Sheppard, de los Rockets, intentó una bandeja para anotar, pero fue defendido con fuerza por Deandre Ayton, de los Lakers.

Eso permitió a LeBron desplegar su magia con un pase de alley-oop especial a su hijo en el otro extremo de la cancha.

A juzgar por las reacciones que se oían dentro del pabellón de los Rockets, los aficionados que lo vieron en persona quedaron impresionados por la jugada estelar protagonizada por la familia James.

El coach JJ Redick le confió al joven James nueve minutos en este partido de los Playoffs de la NBA, y este los aprovechó al máximo. Anotó cinco puntos, superando él solo a todo el banquillo de Houston.

Mientras tanto, LeBron James jugó 45 minutos y registró 29 puntos, 13 rebotes y seis asistencias. Redick y la afición de los Lakers también vieron al veterano James encestar el triple que forzó la prórroga.

En resumen, la familia James tuvo un papel fundamental en la victoria de los Lakers en el tercer partido.