Denuncian cúmulo de basura y desechos obstaculizan calles en Villa Consuelo

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Los habitantes de Villa Consuelo denunciaron la acumulación de desechos y escombros en la calle Esther Sánchez, lo que obstaculiza una de las principales vías de transporte de la zona.

Según el videoreportaje del fotógrafo Guillermo Burgos, se puede observar restos de electrodomésticos, principalmente neveras y lavadoras, desmantelados sobre el pavimento.

Residentes de la zona aseguran que personas dedicadas a la recolección informal desarman dichos aparatos para extraer metales y abandonan las piezas restantes en la calle.

Debido a la acumulación de desechos, la movilidad de los vehículos en la calle Esther Sánchez se limita a un solo carril, provocando un estancamiento en el transporte de la zona

Los vecinos solicitan la intervención de las autoridades municipales para el retiro de los desechos y la limpieza de la vía pública.