Alcalde de Licey al Medio denuncia atropello de autoridad policial contra evento cultural

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como “autoritaria, arrogante e irrespetuosa”, ha calificado el alcalde de este municipio la actitud de un oficial de la Dirección Regional Cibal Central de la Policía Nacional al irrumpir en un evento cultural y recreativo de carácter oficial organizado por el cabildo para el sano esparcimiento de la comunidad.

El alcalde Domingo Almonte denunció que el agente de alto rango que no reveló su identidad, acudió al lugar evento aproximadamente a las 11:00 de la noche del sábado 17 de enero, de forma ´intimidante y desafiante´, y atropelló a la autoridad civil municipal.

Durante una rueda de prensa, Almonte explicó que la actividad se desarrollaba en un ambiente de tranquilidad y organización, la cual estaba programada para concluir a las 12:00 de la medianoche y que se realizaba conforme a la programación y autorizaciones previamente establecidas: no obstante, indicó que la autoridad policial ordenó apagar la música de manera inmediata, con los artistas aún en tarima, alegando que “las reglas las colocaba él”.

En ese sentido, el alcalde enfatizó que este evento constituye el único espacio de recreación articulado y financiado directamente por el Gobierno central para el municipio y que el mismo no violentaba las normas establecidas.

El ejecutivo calificó la acción como una desconsideración directa hacia la Presidencia de la República, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), el Ayuntamiento, instituciones que destinan los recursos para estas actividades.

Domingo Almonte describió el comportamiento del oficial como "trujillista", señalando que este tipo de acciones le hacen un "flaco servicio" a los esfuerzos que realiza el presidente de la República por garantizar la seguridad ciudadana y la paz social.

Ante la gravedad de lo que consideró un irrespeto a la autoridad civil municipal, el alcalde Domingo Almonte hizo un llamado urgente a una investigación exhaustiva por parte del Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de la Policía Nacional y la Presidencia de la República.

"Es inaceptable que mientras el Gobierno central trabaja por la seguridad ciudadana, existan autoridades con conductas arrogantes que lesionen la gestión municipal y el derecho del pueblo a la cultura en espacios creados por el propio Estado", expresó el ejecutivo.