Alcalde de Santiago pide se investigue a fondo muerte de estudiante en piscina

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El alcalde Ulises Rodríguez expresó hoy preocupación por el caso de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada en una piscina durante una actividad organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci, de esta ciudad, al tiempo que pidió que el hecho se investigue a fondo y se establezcan responsabilidades.

“Si hubo negligencia que se tomen las medidas de lugar; esperamos que se profundicen las investigaciones y se diga la verdad, porque la sociedad también desea que se llegue a fondo”, afirmó.

Rodríguez señaló que las circunstancia como la menor de edad perdió la vida ha sido un duro golpe para la familia, la sociedad santiaguera y el país.

Recordó que cuando era niño su familia también vivió una situación lamentable parecida con el fallecimiento de un tío suyo por ahogamiento. “Realmente este caso es lamentable y nos preocupa mucho”, indicó.

El ejecutivo de la ciudad dijo que es importante el resultado del informe que sobre el caso deberán ofrecer al país la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Por su lado, el abogado y comunicador Jordi Veras, quien hace 15 años sufrió un atentado a tiros y salvó su vida de milagro, opinó que lo ocurrido con la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph es un acto lamentable y bochornoso.

Indicó que, además del Colegio Leonardo Da Vinci, donde estudiaba la niña de nacionalidad haitiana, también las demás instituciones que velan por la seguridad de los estudiantes ante el acoso y otros vejámenes que se registran en los centros educativos no accionaron a tiempo para evitar la tragedia.

Dijo que ante caso como estos se debe tener empatía y sensibilidad, más aun, por una madre que sufre por la pérdida de su única hija que era una estudiante brillante en su rendimiento académico.

El 14 de noviembre falleció la niña de 11 años Stefhora Anne Mircie, de nacionalidad haitiana, que, de acuerdo a las versiones, habría sido ahogada por tres de sus compañeros en una piscina de la hacienda Los Caballos del sector Gurabo, mientras se encontraba en una actividad recreativa del Colegio Leonardo Da Vinci al que pertenecía.

La familia de Stefhora denunció que su hija era víctima de “bullyng” o acoso constante en el colegio por su color de piel, hecho que se había agravado luego que la estudiante fuera escogida la más sobresaliente por su rendimiento académico.