Senador Rivera dona moderno equipo médico y uniformes quirúrgicos al hospital Cabral y Báez

Santiago.- El senador por esta provincia, doctor Daniel Rivera, entregó un moderno nefroscopio y uniformes quirúrgicos a la Unidad de Urología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, como parte de su compromiso con la salud y el bienestar de los residentes en esta localidad.

El nefroscopio, un dispositivo de alta precisión tecnológica, permitirá ampliar la capacidad de resolución del hospital en casos de litiasis renal, obstrucciones urinarias y otros procedimientos mínimamente invasivos, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando los resultados clínicos para los pacientes.

Rivera dijo que la donación representa un importante avance para el centro asistencial, al potenciar su capacidad diagnóstica y quirúrgica y mejorar de manera directa la atención que reciben cientos de pacientes diariamente.

Expresó que la salud debe ser un derecho garantizado con equidad, tanto en centros privados como públicos.

“El bienestar del paciente es una prioridad en cualquier centro de salud. Una litiasis renal, una obstrucción o cualquier condición médica son igual de serios en un hospital privado como en uno público, y por eso el servicio debe ser equivalente”, indicó el también exministro de Salud.

El legislador perremeísta señaló que está trabajando con la visión que hoy está materializando con esta entrega tecnológica, al igual que con las herramientas que apoyan el trabajo diario de su personal.

Daniel Rivera compartió una reflexión sobre los avances del hospital y el valor de la formación médica, tras recordar: “Cuando yo estudiaba aquí existía un solo electrocardiograma para todo el hospital, y aun así aprendimos, crecimos y nos formamos. Hoy, con este nuevo instrumento, ustedes podrán continuar sumando conocimientos y, lo principal, ofrecer un servicio seguro y oportuno a los pacientes”, afirmó.

El senador resaltó la trayectoria histórica del Cabral y Báez como pilar académico del Cibao, recordando que este centro fue sede de la primera residencia de cuidados intensivos del país y que hoy sus egresados sirven en cada provincia de la región.

El acto de entrega tuvo lugar en el Salón de la dirección del hospital Cabral y Báez; el equipo fue recibido por el director general, doctor José Luis Bautista, quien destacó el impacto inmediato que tendrá esta adquisición en los servicios urológicos y en la formación de los médicos residentes.

También participaron el urólogo y diputado Robinson Santos, así como residentes de la especialidad, quienes expresaron su agradecimiento y entusiasmo ante esta herramienta que contribuirá a elevar la calidad del servicio.