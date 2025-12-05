Las películas navideñas imprescindibles para ver esta Navidad 2025

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El mes de diciembre trae consigo vacaciones y mucho tiempo libre para compartir en familia.

Si eres de los que goza disfrutar de una buena película, pues aquí te traigo cinco opciones imperdibles en las distintas plataformas de vídeo.

‘La Navidad en sus manos 2’ (Netflix, 5 de diciembre)

Dirigida por Joaquín Mazón (‘El casoplón’), en esta película Papá Noel (Santiago Segura) ha caído en las garras de una empresa de juguetes desalmada y la Navidad corre peligro. Salva —un exladrón que ahora intenta ser un buen padre— (Ernesto Sevilla) y su hijo adolescente solo tienen una noche para urdir un plan, plantar cara a unos insólitos malvados y revivir la magia de la Navidad.

‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’ (Netflix, 12 de diciembre)

‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’John Wilson/Netflix

Tercera entrega de la franquicia detectivesca protagonizada por el actor británico Daniel Craig y dirigida, como en las dos ocasiones anteriores, por el estadounidense Rian Johnson. Craig retoma el papel del excéntrico detective Benoit Blanc y se traslada hasta el tranquilo pueblo de Chimney Rock para resolver un caso que oscila entre lo espiritual y lo terrenal y, a priori, parece carente de explicación lógica.

Otras plataformas

Los Rose’ (Disney+, 3 de diciembre)

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman son ahora el matrimonio que encarnaron Michael Douglas y Kathleen Turner en 1989 en ‘La guerra de los Rose’. Una pareja en apariencia exitosa y feliz con hijos ideales que vive una tormenta de ambiciones laborales y resentimientos ocultos.

Si la clásica comedia negra estuvo dirigida por Danny DeVito, que también tuvo un papel, ahora es el turno de Jay Roach (‘Austin Powers’) al frente de una producción británico-estadounidense.

‘La familia McMullen’ (HBO Max, 5 de diciembre)

‘La familia McMullen’

30 años después de que ‘Los hermanos McMullen’ ganara el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance con su exploración de las vidas y las dificultades de tres hermanos irlandeses-estadounidenses de Long Island, Nueva York, la familia regresa en esta secuela dirigida y protagonizada también por Edward Burns.

La nueva película narra las relaciones del ahora en la cincuentena Barry McMullen (Burns) y sus hijos veinteañeros, así como las de su hermano Patrick (Michael McGlone) y su cuñada viuda Molly (Connie Britton), cada uno de los cuales se enfrenta a sus propios e inesperados obstáculos sentimentales.