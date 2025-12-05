Los errores que la gente comete con la Brisita Navideña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Brisita Navideña comienza a llegar a miles de beneficiarios quienes ya tienen en mente qué cosas comprarán.

Sin embargo, cada año muchos repiten algunos errores que pueden causar retrasos hasta la pérdida total del beneficio.

Aquí te contamos algunos errores más comunes… y cómo evitarlos.

No activar la tarjeta a tiempo: Uno de los fallos más frecuentes. Muchos usuarios dejan la activación para último momento y terminan enfrentando fallas del sistema u otros inconvenientes.

Intentar compras en comercios no afiliados: La tarjeta solo funciona en establecimientos autorizados. Antes de pagar, es vital confirmar que el colmado, supermercado o tienda forma parte de la red oficial.

No tener pendiente el saldo disponible. Si ya pasaste la tarjeta, lo recomendable es tener pendiente el saldo disponible.

Al no confirmar el monto, algunos beneficiarios terminan pasando vergüenza en caja o teniendo que devolver productos.

Caer en estafas de recargas: Hay algunos estafadores que prometen recargar la tarjeta o “agilizar el proceso” a cambio de un monto mínimo de dinero. No caigas en gancho.

Hacer compras por encima del monto disponible:

Si el monto no alcanza, el sistema no procesará la transacción. Lo ideal es calcular los productos antes de llegar a caja.