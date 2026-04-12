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Condiciones inestables

Precaución este domingo: lluvias intensas mantienen en alerta a gran parte del país

Autoridades exhortan a evitar cruzar ríos y restringen uso de balnearios en zonas bajo alerta

Mapa de alerta

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en su boletín de las 7:45 de la mañana de este domingo que mantiene cuatro provincias en alerta roja, 14 en alerta amarilla y siete en verde, debido a la incidencia de una vaguada que continúa generando lluvias sobre gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas e hidrológicas seguirán favoreciendo las precipitaciones, con mayor intensidad durante la tarde, lo que podría incrementar la saturación de los suelos y el riesgo de inundaciones.

Provincias en alerta roja:

  • Puerto Plata
  • Espaillat
  • María Trinidad Sánchez
  • Valverde

Provincias en alerta amarilla:

  • Monseñor Nouel
  • Sánchez Ramírez
  • Santiago
  • La Vega
  • Monte Cristi
  • Elías Piña
  • Samaná
  • Santiago Rodríguez
  • San Cristóbal
  • Santo Domingo
  • Distrito Nacional
  • Monte Plata
  • San José de Ocoa
  • Duarte (especialmente el Bajo Yuna)
  • Hermanas Mirabal

Provincias en alerta verde:

  • Hato Mayor
  • El Seibo
  • Dajabón
  • Independencia
  • Bahoruco
  • San Pedro de Macorís
  • San Juan

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, como medida preventiva ante posibles crecidas repentinas.

Asimismo, recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Atlántica —desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi)— navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, debido a la presencia de oleaje anormal.

Las autoridades indicaron que se mantienen en sesión permanente y exhortaron a la ciudadanía a seguir los boletines oficiales y las indicaciones de los organismos de protección civil.

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