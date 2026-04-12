Precaución este domingo: lluvias intensas mantienen en alerta a gran parte del país

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en su boletín de las 7:45 de la mañana de este domingo que mantiene cuatro provincias en alerta roja, 14 en alerta amarilla y siete en verde, debido a la incidencia de una vaguada que continúa generando lluvias sobre gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas e hidrológicas seguirán favoreciendo las precipitaciones, con mayor intensidad durante la tarde, lo que podría incrementar la saturación de los suelos y el riesgo de inundaciones.

Provincias en alerta roja:

Puerto Plata

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Valverde

Provincias en alerta amarilla:

Monseñor Nouel

Sánchez Ramírez

Santiago

La Vega

Monte Cristi

Elías Piña

Samaná

Santiago Rodríguez

San Cristóbal

Santo Domingo

Distrito Nacional

Monte Plata

San José de Ocoa

Duarte (especialmente el Bajo Yuna)

Hermanas Mirabal

Provincias en alerta verde:

Hato Mayor

El Seibo

Dajabón

Independencia

Bahoruco

San Pedro de Macorís

San Juan

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, como medida preventiva ante posibles crecidas repentinas.

Asimismo, recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Atlántica —desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi)— navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, debido a la presencia de oleaje anormal.

Las autoridades indicaron que se mantienen en sesión permanente y exhortaron a la ciudadanía a seguir los boletines oficiales y las indicaciones de los organismos de protección civil.