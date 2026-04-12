Condiciones inestables
Precaución este domingo: lluvias intensas mantienen en alerta a gran parte del país
Autoridades exhortan a evitar cruzar ríos y restringen uso de balnearios en zonas bajo alerta
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en su boletín de las 7:45 de la mañana de este domingo que mantiene cuatro provincias en alerta roja, 14 en alerta amarilla y siete en verde, debido a la incidencia de una vaguada que continúa generando lluvias sobre gran parte del territorio nacional.
De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas e hidrológicas seguirán favoreciendo las precipitaciones, con mayor intensidad durante la tarde, lo que podría incrementar la saturación de los suelos y el riesgo de inundaciones.
Provincias en alerta roja:
- Puerto Plata
- Espaillat
- María Trinidad Sánchez
- Valverde
Provincias en alerta amarilla:
- Monseñor Nouel
- Sánchez Ramírez
- Santiago
- La Vega
- Monte Cristi
- Elías Piña
- Samaná
- Santiago Rodríguez
- San Cristóbal
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
- Monte Plata
- San José de Ocoa
- Duarte (especialmente el Bajo Yuna)
- Hermanas Mirabal
Provincias en alerta verde:
- Hato Mayor
- El Seibo
- Dajabón
- Independencia
- Bahoruco
- San Pedro de Macorís
- San Juan
El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, como medida preventiva ante posibles crecidas repentinas.
Asimismo, recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Atlántica —desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi)— navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, debido a la presencia de oleaje anormal.
Las autoridades indicaron que se mantienen en sesión permanente y exhortaron a la ciudadanía a seguir los boletines oficiales y las indicaciones de los organismos de protección civil.