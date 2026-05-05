Autoridades derribaron casetas en La Ensenada

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Fueron derribadas este fin de semana por autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, con el auxilio de militares y la Policía Nacional decenas de casetas que cabezas de familias construyeron al vapor en los días previos a la Semana Santa en la franja costera de la playa La Ensenada de este municipio turístico de esta provincia.

Esta disposición fue ejecutada en las primeras horas de este sábado último, según informó el representante de Medio Ambiente, Adalberto Brito (Cley).

Recordó que los propietarios de los negocios están conscientes que recibieron un permiso provisional de parte de las autoridades nacionales medio ambientales, el cual fue refrendado por el ayuntamiento de Luperón, para establecerse en la ribera de dicha playa hasta que concluyera el período de la última Semana Mayor.

Brito observó que la construcción de las estructuras fueron autorizadas mediante el permiso oficial DPPP18-260375, del 31 de marzo hasta el 14 de abril del año en curso, el cual fue expedido en Santo Domingo por el Ministerio de Medio Ambiente.

Vencido este plazo de un mes las autoridades de Medio Ambiente intimaron a la Alcaldía de Luperón a que procediera al retiro de dichas casetas, pero las autoridades municipales no hicieron caso a este pedido, lo que motivó este desalojo compulsivo ejecutado en la Ensenada.

Brito dijo que por esta razón las autoridades ambientales al cumplirse este plazo ordenaron a sus agentes autorizados del Servicio Nacional de Protección al Medio Ambiente (Senpa); la Armada Dominicana y la Policía Nacional proceder a desmantelar estos negocios, los cuales fueron construidos en la zona protegida.

Dijo que con esta medida el Ministerio de Medio Ambiente busca preservar el entorno natural de este activo turístico y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental.

El funcionario advirtió que “no permitiremos nuevas instalaciones de estructuras fuera de los plazos autorizados y sin tener los permisos oficiales correspondientes”.