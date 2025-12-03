Belkis Llano: la agrónoma que murió sin recibir su jubilación merecida

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunidad educativa y agrícola lamenta el fallecimiento de la ingeniera agrónomo Belkis Llano, quien perdió la batalla contra el cáncer. Su partida ha generado además un reclamo público por presuntas irregularidades en el proceso de su jubilación.

Su amiga de infancia, la maestra Flor Cataño, denunció que Llano fue excluida en varias ocasiones de la lista de jubilación, a pesar de sus años de servicio y preparación profesional.

“La sacaron varias veces de la lista de su jubilación, algo merecido por sus años de trabajo y su preparación en el área”, expresó Cataño, visiblemente indignada.

Familiares y colegas consideran que la ingeniera Llano debió recibir el beneficio de jubilación como reconocimiento a su trayectoria.

La denuncia apunta a fallas administrativas que habrían impedido que la profesional accediera a un derecho adquirido.

Legado profesional

Belkis Llano dedicó su vida al desarrollo agrícola y a la formación de nuevas generaciones en el área de la agronomía. Su compromiso con la innovación y la sostenibilidad la convirtió en referente para colegas y estudiantes. Sus restos serán sepultados en su natal San Cristóbal.