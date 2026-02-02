CEFACE inicia su proceso formativo con clase inaugural en Dajabón

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

Dajabón.– El Centro de Formación en Oratoria y Expresión (CEFACE) dio inicio formal a su proceso formativo con la realización de su clase inaugural, marcando el comienzo de un proyecto educativo con proyección, coherencia y sentido. Desde este primer encuentro se evidenció un ambiente de apertura, participación activa y compromiso por parte de los estudiantes, dejando claro que se trata del inicio de un camino formativo con identidad propia.

Durante la jornada, se compartió con los participantes la visión que impulsa a CEFACE, concibiendo el domingo como un punto de partida para el crecimiento personal y no como una pausa de la rutina semanal. El primer módulo, titulado “La oratoria como decisión consciente”, propició un espacio reflexivo y participativo, abordando la comunicación como una elección personal que influye directamente en la forma de pensar, expresarse y relacionarse con los demás.

La clase contó con la participación de estudiantes procedentes de los municipios de Loma de Cabrera y Restauración, así como de jóvenes de Dajabón, lo que evidenció el interés y la disposición de trasladarse para formar parte de esta capacitación. Esta diversidad reafirma el alcance del proyecto y el valor que la juventud otorga a los espacios de formación que brindan dirección y propósito.

Para la facilitadora e impulsora del proyecto, Ashley Ruben, este inicio representa tanto un honor como una gran responsabilidad, al liderar un proceso orientado a generar un impacto positivo en la provincia de Dajabón. CEFACE se sustenta en valores claros, entre ellos la familia como base de apoyo y acompañamiento constante. En ese sentido, se reconoce el respaldo cercano de su madre, María Joaquina, así como de sus hermanos, quienes forman parte activa del camino que hoy comienza a consolidarse.

De igual manera, se destaca el apoyo de Casa de Arte Dajabón como aliado estratégico del proyecto, no solo por facilitar su espacio físico, sino también por el acompañamiento humano y profesional brindado a la iniciativa. En este contexto, se resalta la labor de Laura Ramos, asesora y voz comercial de CEFACE, con amplia trayectoria en el área de la comunicación, quien ha ofrecido orientación, respaldo y apertura para que las ideas surgidas puedan desarrollarse y proyectarse.

Este primer paso confirma que el proceso formativo de CEFACE ha iniciado con solidez y visión de futuro, abriendo la posibilidad de continuar desarrollando propuestas educativas que aporten valor, identidad y crecimiento a la juventud de la región.