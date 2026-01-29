MINERD y ADP implementan cambios para integrar a más educadores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) suscribieron un acuerdo institucional que establece criterios claros y disposiciones especiales orientadas a ampliar la participación del personal docente del sistema público preuniversitario, garantizando transparencia, equidad y apego a la normativa vigente.

Conforme a lo acordado, participarán en la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025 los docentes de carrera activos que, al inicio del proceso pautado para el 30 de octubre de 2025, cuenten con al menos un año ininterrumpido en el ejercicio de la función docente, se encuentren desempeñando los cargos establecidos en la normativa vigente y hayan completado el Programa Nacional de Inducción (PNI).

Como parte de este acuerdo, las partes convinieron modificar el artículo 14 de la Orden Departamental núm. 18-2025, mediante la correspondiente adenda administrativa, a fin de incorporar una disposición excepcional aplicable al período 2025–2026.

Esta medida permitirá la participación en la Evaluación de Desempeño Docente de aquellos docentes que aún no hayan aprobado el Programa Nacional de Inducción, condicionando expresamente el otorgamiento de incentivos económicos a la culminación y aprobación posterior de dicho programa.

El Programa Nacional de Inducción constituye un proceso formativo dirigido a docentes y orientadores de nuevo ingreso al sistema educativo público. Desde su implementación en 2022, el programa acompaña a los profesionales en su etapa inicial, fortalece sus competencias pedagógicas y asegura estándares básicos de calidad en el ejercicio de la docencia.

A la fecha, más de 44,000 profesionales de la educación han participado en el PNI a nivel nacional, consolidándose como una política pública clave para el fortalecimiento del sistema educativo.

Esta disposición excepcional representa una oportunidad ordenada y regulada para que estos profesionales puedan integrarse al proceso evaluativo mientras completan su formación inicial, sin menoscabo de los criterios de mérito y calidad que rigen la carrera docente.

Evaluación de Desempeño Docente (EDD)Fuente externa

En el acuerdo suscrito, la Asociación Dominicana de Profesores reconoce la importancia del Programa Nacional de Inducción como herramienta fundamental para el desarrollo profesional docente y la mejora de la calidad educativa.

La cartera educativa reiteró que la Evaluación de Desempeño Docente constituye un instrumento estratégico para la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora en la práctica pedagógica, la orientación de acciones de formación continua y el fortalecimiento del desarrollo profesional docente, como pilares esenciales de una educación de calidad.

La misma ha sido declarada de alta prioridad para la presente gestión educativa, en consonancia con el compromiso del Ministerio de Educación de trabajar por el fortalecimiento institucional del sistema educativo y la mejora permanente de los aprendizajes.