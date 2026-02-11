Colegio La Zurza conmemora 35 años de trayectoria educativa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

.El Colegio La Zurza conmemora su 35 aniversario de exitosa trayectoria, siendo un referente educativo en la Ciudad Corazón.

Esta fecha adquiere un significado especial al coincidir con el reciente fallecimiento, y a la vez, natalicio de su fundador, Ricardo A. Rodríguez, conocido como don Enrique, cuya visión y principios dieron origen a una institución que ha formado generaciones con disciplina, valores y compromiso.

Construyendo una comunidad basada en la excelencia académica, la formación integral y el desarrollo humano de sus estudiantes.

Su historia ha sido guiada por un propósito firme, el cual es educar con carácter, principios y altos estándares de calidad educativa.

La celebración de este aniversario se vive también como un momento de homenaje, tras el reciente fallecimiento de Ricardo A. Rodríguez, quien fue el gerente general y miembro fundador del centro.

Su partida ha dejado un profundo sentimiento en toda la comunidad educativa, pero su trascendencia permanece presente en cada aula, en cada docente y en cada estudiante que continuará escribiendo esta historia.

En el marco de esta conmemoración, la directora administrativa del colegio, Gina Rodríguez, hija del fundador, expresó palabras de gratitud y compromiso.

“Mi padre dedicó su vida a levantar una institución donde la educación fuera sinónimo de valores, y oportunidades. Hoy, aunque su ausencia nos duele, su legado vive en cada estudiante formado y en cada familia que ha confiado en nosotros”, manifestó.

Dijo que celebrar estos 35 años es también honrar su visión y continuar su misión con firmeza y amor.

El Colegio La Zurza reafirma su compromiso de seguir construyendo futuro sobre las bases que lo han sostenido durante más de tres décadas, celebrando no solo el paso del tiempo, sino los logros alcanzados, las vidas impactadas y la herencia educativa que trasciende generaciones.

El centro educativo no solo celebra un aniversario, celebra una historia de entrega, principios y excelencia que continúa.

El Colegio La Zurza fue fundado en 1991 en Santiago de los Caballeros, el Colegio La Zurza es una institución educativa comprometida con la formación integral de niños y jóvenes, promoviendo valores, excelencia académica y desarrollo humano.