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Denuncian abandono de puente que comunicaría a Villa trina con Jamao al Norte

El activista señaló que esta infraestructura es de gran importancia para los comunitarios, ya que facilitaría el tránsito, el comercio y la comunicación entre Villa trina y Jamao al Norte, además de beneficiar a productores agrícolas y visitantes de la zona.

La foto muestra el abandono de la obra

La foto muestra el abandono de la obra

RAFAEL SANTOS
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Villa Trina. Residentes en Villa Trina, pertenecientes a la provincia Espaillat, dijeron sentirse preocupado debido al abandono de un puente que los comunica con Jamao Al Norte.

De acuerdo al activista social y miembro del movimiento de Los Peregrinos, Guanchy Comprés, quien sirvió de voceros de los quejosos, este denunció el abandono de los trabajos de construcción del puente que comunicaría la comunidad de Villa Trina con el municipio de Jamao al Norte, una obra que, según explicó, fue iniciada por el gobierno hace aproximadamente tres años.

Guanchy Compres, muestra a su espalda mediante un selfi, otro aspecto del abandono de la obra

Guanchy Compres, muestra a su espalda mediante un selfi, otro aspecto del abandono de la obra

De acuerdo con Comprés, los trabajos del puente, que se construye sobre el río Paraíso, en Jamao al Norte, fueron paralizados y desde entonces permanecen sin avances visibles, lo que ha generado preocupación entre los residentes de ambas comunidades.

El activista señaló que esta infraestructura es de gran importancia para los comunitarios, ya que facilitaría el tránsito, el comercio y la comunicación entre Villa trina y Jamao al Norte, además de beneficiar a productores agrícolas y visitantes de la zona.

Ante esta situación, Guanchy Comprés hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que expliquen las razones de la paralización de la obra y dispongan la pronta reanudación de los trabajos, a fin de evitar que el proyecto continúe deteriorándose y que la inversión realizada se pierda.

Los comunitarios esperan que el gobierno retome cuanto antes la construcción de este puente, considerado clave para el desarrollo y la seguridad vial de la zona.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

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