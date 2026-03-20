Denuncian abandono de puente que comunicaría a Villa trina con Jamao al Norte

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Villa Trina. Residentes en Villa Trina, pertenecientes a la provincia Espaillat, dijeron sentirse preocupado debido al abandono de un puente que los comunica con Jamao Al Norte.

De acuerdo al activista social y miembro del movimiento de Los Peregrinos, Guanchy Comprés, quien sirvió de voceros de los quejosos, este denunció el abandono de los trabajos de construcción del puente que comunicaría la comunidad de Villa Trina con el municipio de Jamao al Norte, una obra que, según explicó, fue iniciada por el gobierno hace aproximadamente tres años.

Guanchy Compres, muestra a su espalda mediante un selfi, otro aspecto del abandono de la obra

De acuerdo con Comprés, los trabajos del puente, que se construye sobre el río Paraíso, en Jamao al Norte, fueron paralizados y desde entonces permanecen sin avances visibles, lo que ha generado preocupación entre los residentes de ambas comunidades.

El activista señaló que esta infraestructura es de gran importancia para los comunitarios, ya que facilitaría el tránsito, el comercio y la comunicación entre Villa trina y Jamao al Norte, además de beneficiar a productores agrícolas y visitantes de la zona.

Ante esta situación, Guanchy Comprés hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que expliquen las razones de la paralización de la obra y dispongan la pronta reanudación de los trabajos, a fin de evitar que el proyecto continúe deteriorándose y que la inversión realizada se pierda.

Los comunitarios esperan que el gobierno retome cuanto antes la construcción de este puente, considerado clave para el desarrollo y la seguridad vial de la zona.