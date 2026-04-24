Luis Abinader recibe a la ANPA y garantiza que "Ningún agrónomo será cancelado"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), en un encuentro en el que calificó como "sensatas y prudentes" las reivindicaciones del gremio y se comprometió a ofrecer una respuesta definitiva en un plazo de tres semanas.

La dirigencia de ANPA llegó al Palacio Nacional acompañada del expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien fungió como coordinador del encuentro.

La delegación fue encabezada por el presidente del CEN, Ing. Tito Hernández, y en la reunión también participó el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat.

El diálogo transcurrió en un clima de cordialidad y franqueza, marcado por la voluntad de concertación de ambas partes.

Hernández entregó formalmente al jefe de Estado los listados correspondientes a las pensiones pendientes, la revisión del acápite y la reposición de los profesionales cancelados, junto a otras demandas históricas del sector agropecuario.

Abinader respondió de manera abierta y directa. Anunció que el tema de sanidad vegetal recibirá solución inmediata, mientras que las pensiones, el aumento salarial y la reposición de los cancelados serán atendidos en un plazo de tres semanas, período en el que su gobierno definirá las medidas concretas.

Sobre el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el mandatario fue categórico: ningún técnico será cancelado, y el proceso de pensiones se ejecutará conforme a lo acordado con ANPA, independientemente del monto por el cual los profesionales hayan firmado.

Ese mismo criterio, precisó, se aplicará en las demás instituciones del sector.

El jefe de Estado también garantizó la continuidad y mejora del seguro de vida y del seguro de salud (DESEPA), conquistas que ANPA considera irrenunciables para sus miembros.

Por su parte, el Ing. Tito Hernández expresó al término del encuentro que ANPA confía en la palabra empeñada por el mandatario. "Confiamos en la palabra del presidente Abinader.

La ANPA siempre ha apostado al diálogo y a la concertación, y por eso vamos a abrir ese espacio y darle al presidente el tiempo que él mismo ha pedido para darnos una respuesta", afirmó el dirigente gremial, reafirmando así la voluntad de la asociación de mantener una interlocución responsable con el Poder Ejecutivo.

Como parte del seguimiento, se acordó una nueva reunión el próximo lunes con el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, para avanzar en los puntos planteados.

El expresidente Hipólito Mejía reiteró su compromiso histórico con los profesionales agropecuarios y expresó su esperanza de que el gobierno dé respuestas concretas a las demandas presentadas.

Acompañaron a Hernández los demás miembros del CEN: Juan Francisco Caraballo, Julio César Féliz, José Abad, Juan Alejo, Cándida Reyes, Manuel Velázquez, Cornelio Adames y Brígido Hierro.

ANPA valora como positivo el encuentro y reitera su disposición de continuar el diálogo como vía para resolver los problemas estructurales que afectan al sector agropecuario dominicano.