República Dominicana posiciona avances en estadísticas de género

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El Ministerio de la Mujer y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) posicionaron a la República Dominicana en la agenda regional de estadísticas de género y cuidados al participar en el Tercer Webinario Regional COMMCA–CENTROESTAD, un espacio técnico orientado al análisis de las encuestas de uso del tiempo y su aplicación en políticas públicas.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y la directora general de la ONE, Mildred Martínez, encabezaron la participación del país en este encuentro, que reunió a instituciones nacionales, organismos regionales y agencias del sistema de las Naciones Unidas para intercambiar avances y desafíos en la medición del trabajo de cuidados no remunerado.

El webinario forma parte de la serie regional impulsada por la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y la República Dominicana (STM COMMCA) y CENTROESTAD, orientada a fortalecer las capacidades técnicas en la producción de estadísticas con enfoque de género.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó el valor de las estadísticas de género para visibilizar los cuidados no remunerados y fortalecer políticas públicas equitativas.

Datos para transformar políticas públicas



En su condición de presidenta pro témpore del COMMCA, la ministra Gloria Reyes subrayó el valor estratégico de las estadísticas para el diseño de políticas públicas más efectivas. “Las encuestas de uso del tiempo permiten visibilizar el trabajo de cuidados no remunerado y avanzar hacia políticas más justas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres”, afirmó.

Durante la jornada, la representación dominicana presentó avances en la medición del uso del tiempo a partir de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, así como el proceso de diseño de la primera Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.

En ese contexto, Mildred Martínez presentó la experiencia de la República Dominicana en la medición del uso del tiempo, resaltando la evolución metodológica del país desde los módulos incorporados en la ENHOGAR 2016 y ENHOGAR 2021 hasta el diseño de la primera Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. Asimismo, compartió resultados que evidencian brechas persistentes en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, particularmente en perjuicio de las mujeres.

Según los datos presentados, las mujeres registran una mayor carga total de trabajo, con 66.3 horas semanales frente a 56.9 en los hombres, resultado del peso del trabajo no remunerado. En el ámbito de los cuidados, la desigualdad es aún más marcada: las mujeres participan casi el doble en estas tareas y destinan en promedio 16.4 horas semanales, frente a 9.6 horas en los hombres, lo que confirma una distribución inequitativa que impacta su autonomía económica.

Estos resultados se alinean con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que promueve el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y su redistribución entre el Estado, el mercado y los hogares.

Decenas de representantes de diferentes sectores participaron como público en el intercambio de experiencias sobre estadísticas con enfoque de género.

Liderazgo regional y cooperación técnica



La participación del país se enmarca en la Presidencia Pro Témpore del COMMCA, desde donde se impulsa una agenda regional orientada a fortalecer la cooperación, promover el intercambio de buenas prácticas y consolidar sistemas estadísticos más robustos en materia de género.

En ese contexto, el Ministerio de la Mujer reiteró su compromiso con la promoción de políticas públicas basadas en evidencia y el impulso de una agenda de cuidados que contribuya a cerrar brechas estructurales entre mujeres y hombres.

El Tercer Webinario Regional COMMCA–CENTROESTAD se desarrolló de manera virtual, consolidándose como un espacio clave para la articulación regional en torno a las estadísticas de género y las políticas de cuidado.