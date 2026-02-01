Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Designan en Bonao nuevo director en Coramón

Se trata del empresario César Emmamuel Cerda Minaya, quien queda designado director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel.

Tony Brito
Tony Brito

El presidente Luís Abinader designó mediante el Decreto 66-26 un nuevo incumbente en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON).

Se trata del empresario César Emmamuel Cerda Minaya, quien queda designado director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel.

Cerda, sustituirá al ingeniero Roque Badia, quien hasta el momento quedó sin funciones.

El los próximos días el recién designado director del Coramon será juramentado como director para inmediatamente ponerse al servicio de la población.

De esta institución la población tenía muchas quejas, debido a que el servicio del agua era muy ineficiente y muchos sectores carecen del preciado líquido.

Sobre el autor
Tony Brito

Tony Brito

Periodista con más de 35 años de experiencia. Desempeña la corresponsalía de El Hoy en la provincia Monseñor Nouel, con una especialidad en temas de entretenimientos. Comprometido siempre con la ética y la responsabilidad de ser siempre objetivo.
