Designan en Bonao nuevo director en Coramón

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

El presidente Luís Abinader designó mediante el Decreto 66-26 un nuevo incumbente en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON).

Se trata del empresario César Emmamuel Cerda Minaya, quien queda designado director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel.

Cerda, sustituirá al ingeniero Roque Badia, quien hasta el momento quedó sin funciones.

El los próximos días el recién designado director del Coramon será juramentado como director para inmediatamente ponerse al servicio de la población.

De esta institución la población tenía muchas quejas, debido a que el servicio del agua era muy ineficiente y muchos sectores carecen del preciado líquido.