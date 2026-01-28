Designan a Emilio Contreras como nuevo gerente general de Edeeste

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) informó la designación del ingeniero Emilio Contreras como nuevo Gerente General de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), como parte de un proceso de continuidad institucional orientado a preservar la estabilidad operativa y fortalecer la gestión estratégica de la empresa.

Esta designación se produce tras la renuncia del señor Mario Pizarro, quien culmina un ciclo al frente de la distribuidora luego de realizar importantes aportes a los procesos de organización y fortalecimiento institucional.

El Consejo explicó que su decisión obedece a la necesidad de atender compromisos y asuntos personales en su país de origen, lo que imposibilita su permanencia en la posición.

El CUED agradeció al señor Pizarro por su entrega, profesionalismo y contribuciones durante su gestión, valorando positivamente su disposición al trabajo y su desempeño en un contexto retador para el sector eléctrico nacional.

Perfil del nuevo gerente

Emilio Contreras es Ingeniero Eléctrico egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con una Maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Quebec en Montreal. Cuenta además con certificaciones internacionales como Project Management Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI) y PM4R-Expert del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Contreras posee más de 25 años de experiencia nacional e internacional, tanto en el sector público como en el privado, destacándose en la implementación de programas y proyectos de infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, el desarrollo de facilidades de generación eléctrica renovable y la ejecución de programas de reducción de pérdidas de energía. Ha fungido como consultor en proyectos energéticos financiados por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Dentro de su trayectoria profesional también se resaltan la gestión de operaciones, la mejora de procesos, la auditoría y planes de eficiencia energética, así como el diseño e ingeniería de infraestructura eléctrica de transmisión y distribución, competencias que el Consejo valoró como claves para continuar impulsando la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio en Edeeste.